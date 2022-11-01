برشلونة: تشافي هو المدرب الذي نحبه.. سيمنحنا الألقاب

تناول رئيس نادي برشلونة رافا يوستي ما أشيع في الفترة الماضية حول تفكير برشلونة في بديل للمدرب تشافي هيرنانديز في ظل حالة عدم اليقين التي يمر بها مشروعه في النادي الكتالوني.
وقال يوستي في تصريحات صحفية خارج فندق إقامة الفريق في التشيك لمواجهة فيكتوريا بلزن في مباراة تحصيل حاصل بدوري أبطال أوروبا: "تشافي هو المدرب الذي نحبه، لا توجد لدينا أدنى شكوك حول ذلك".
وأضاف واثقًا: "تشافي سوف يمنحنا كل الألقاب التي نحتاجها".
وكانت تقارير صحفية قد خرجت مؤخرًا لتتحدث عن أن برشلونة بدأ يفكر في مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا كبديل مستقبلي لتشافي هيرنانديز حال عدم إتمام مشروع "زرقاء اليمامة" في برشلونة.
التقارير استندت إلى أن أرتيتا الذي يعرف جيدًا بيئة النادي الكتالوني كونه كان مساعدًا لبيب جوارديولا أحد أهم المدربين في تاريخ النادي، إضافة إلى سجله كلاعب في الفريق، يقدم بداية موسم رائعة مع آرسنال ولن يكون وصوله إلى ملعب كامب نو أمرًا مستغربًا.
ما هو أفضل دوري في الاتحاد الأوروبي؟
شكرًا للتصويت.
ما هو أفضل دوري في الاتحاد الأوروبي؟
اختيارات المحررين
- كروس يخرج .. إنييستا وراؤول وأبرز من لم يروا البطاقة الحمراء طوال مسيرتهم
- جول إنسايدر | ساعات الكرة الذهبية .. تعقيد بنزيما ومفاجأة "رخيصة" لليفاندوفسكي
- عين على حكم مدريد وجيرونا .. ركلة جزاء جدلية وهدف ملغي!
- مصير لم يتحقق .. ثنائية ميسي ومبابي التي حرم بارتوميو برشلونة منها!
- خطة من تين هاج لحرقه؟ .. لا يمكن بناء يونايتد في وجود رونالدو!