"أصوات مسمومة داخل برشلونة" .. الألم يعتصر تشافي بعد انحياز بيدري لصف فليك!

المدرب الإسباني حزين يشعر بالصدمة

كشف المقربون من تشافي هيرنانديز، عن حالة الحزن التي يشعر بها مدرب برشلونة السابق، بعد تصريحات اللاعب بيدري الأخيرة.

وخرج بيدري في تصريحات خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، مؤكدًا أن برشلونة يعمل بجد أكبر منذ وصول هانز فليك، مشيرًا إلى أنه يشعر بثقة أكبر والتحرر في الملعب مع المدرب الألماني.

وكشفت صحيفة "سبورت" أن هذه التصريحات تسببت في مزيج من الألم والصدمة لتشافي، حيث يرون أن تصريحات اللاعبين الآخرين في الفريق، مسمومة من قبل شخص له تأثير في غرفة ملابس برشلونة (يقصدون بيدري).

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ويدرك المقربون من تشافي أن المدرب دافع دائمًا عن بيدري الذي أشاد به مرات عديدة في العلن وفي السر، رغم عدم تمكنه من الاعتماد عليه في العديد من المباريات بسبب الإصابات، كما أنه كان دائمًا في قائمة من 5 لاعبين غير قابلين للبيع، لأنه بالنسبة لتشافي كان ركيزة أساسية وأحد الركائز الأساسية للفريق.

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ويعتقد المقربون من تشافي، أن بيدري قد تم تسميمه من قبل شخص من النادي، الذي أخبره بأشياء غير صحيحة، مثل أنه إذا وصل عرض جيد له في وقت معين فسيتم قبوله، بحجة أنهم يعتقدون أنه لم يعتن بنفسه بما فيه الكفاية.

وتواصلت الشبكة الإسبانية، مع أشخاص من داخل الإدارة الرياضية لبرشلونة، الذين أكدوا أن تشافي بالفعل رفض بيع بيدري، لكن في بعض الأوقات خلال فترة وجوده على مقاعد البدلاء، وضعه على قائمة الانتقالات، وهو الأمر الذي لا يزال محيط تشافي ينفيه.