يستعد المدرب الجديد لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز لخوض أول تجربة له على مستوى التدريب في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا.

برشلونة سيستضيف بنفيكا على أرضية ملعب "كامب نو" غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أووربا.

تشافي سيكون أمام مهمة شاقة في مباراة الغد أمام بنفيكا لأنها ستكون مباراة مصيرية من أجل تأهل الفريق إلى الدور في دوري الأبطال.

ماذا قال تشافي؟

تحدث تشافي في المؤتمر الصحفي على هامش المباراة: "بنفيكا فريق موهوب وستكون مباراة صعبة، لكننا جاهزون للتنافس".

وأجاب عن سؤال هل برشلونة أفضل من بنفيكا؟: "غدًا سنرى ذلك، الحديث سهل للغاية، لكن يجب أن نظهره على أرض الملعب. برشلونة ليس في لحظة للظهور كصغار ولكن لكي نكون متفائلين. إذا فزنا سنتأهل لثمن النهائي، يجب أن يكون لدينا الشجاعة ونحاول الفوز بالنقاط الثلاث، فقد خسرنا المباراة الأخيرة أمام بنفيكا 3-0 ".

ماذا قال تشافي عن فوز بيدري بجائزة الفتى الذهبي؟

تابع عن فوز بيدري بجائزة الفتى الذهبي "لنر كيف يتطور. أنا سعيد جدا من أجله، كان أدائه في سن 18 عاما استثنائيا. الجائزة إنه يمر بوقت صعب بسبب الإصابة ولكن إنه لاعب أساسي ومميز بالنسبة لنا. أتمنى أن أتمكن من الاعتماد عليه في أسرع وقت ممكن، لكن الشيء المهم هو أنه لا ينتكس مرة أخرى".

وبخصوص المصابين؟

وواصل عن تعافى بوسكيتس: "الثلاثي مينجويزا ونيكو وبوسكيتس بخير حتى الآن. دعونا نرى كيف ستكون ردة فعلهم اليوم، لكن يجب ألا يواجهوا مشكلة في اللعب".

عن عودة ديمبيلي: "اللاعبون هم من يعرفون أنفسهم أكثر من أي أحد آخر، أعتمد دائمًا على ما يقولوه لي وعن شعورهم بخصوص أجسادهم".

ماذا قال عن اهتمام برشلونة ببغداد بونجاح؟

واستكمل تشافي: "إنه لاعب استثنائي ولكنه ليس ضمن اهتمام النادي، لا أعلم من أين تأتي الأخبار، لن أقترب من لاعبي السد".

كيف اختتم تشافي حديثه؟

وأنهى "أنا سعيد جًدا، أنا في أفضل ناد في العالم. هؤلاء اللاعبون رائعون. لدينا فريق رائع ويمكننا التنافس ضد الجميع. يجب أن نثبت ذلك على أرض الملعب".

الجدير بالذكر أنّ برشلونة يتواجد حاليًا في المركز الثاني للمجموعة برصيد 6 نقاط بينما يأتي بنفيكا في المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

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