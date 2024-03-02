تشافي يكشف نوعية صفقات برشلونة القادمة ويخرج بإجابة جديدة عن استقالته!

لا يُريد المخاطرة بنجم الفريق ضد بيلباو

خرج تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، للتأكيد على شعوره بالسعادة تجاه المستوى الذي يقدمه جواو فيليكس المُعار من أتلتيكو مدريد.

فيليكس انضم لبرشلونة خلال الصيف الماضي على سبيل الإعارة، وهناك أنباء حول توجه برشلونة لعدم التعاقد معه بشكل نهائي بسبب تخبط مستواه، وهو الأمر الذي تطرق له تشافي في المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيك بيلباو التي ستقام غدًا، الأحد، بالدوري الإسباني.

وقال تشافي عن النجم البرتغالي:"لقد عاد من الإصابة ونحن نتعامل مع أعباءه، كان مهمًا لنا طوال الموسم ويشعر بالارتياح في مركزه، لذلك أنا سعيد بوجوده".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأما بخصوص استمراره في برشلونة والتراجع عن الرحيل:"لقد قمت بالرد بالفعل، نحن نسير خطوة بخطوة لا يوجد أي تغيير اليوم، كل شيء كما هو".

شعور برشلونة بأريحية خارج ملعبه:"لا أعلم، كنا نتحدث في ذلك اليوم عن أن مونتجويك ربما يؤثر على الفريق عاطفيًا، لأننا لا نشعر بنفس حالتنا الجيدة التي شعرنا بها في كامب نو".

وعن حالة فريقه:"ألاحظ أننا أصبحنا أكثر مسؤولية وأكبر كثافة وديناميكية، لكن علينا إثبات ذلك غدًا لأنه اختبار مهم، أعتقد أننا وصلنا إلى سان ماميس في الوقت المناسب لتحقيق الفوز أمام بيلباو، الفريق الذي يعتبر الأكثر كثافة في الدوري هذا الموسم، والانتصار عليهم خطوة كبيرة للأمام".

إصابة فيران توريس وموعد عودته:"لقد اقتربنا كثيرًا، الاستعانة به غدًا ستكون متسرعة للغاية ومخاطرة غير ضرورية، ولكن من حيث المبدأ سيكون مع الفريق الأسبوع المقبل".

التعاقدات الجديدة لبرشلونة:"يجب أن تتمتع بجميع العناصر في الفريق، البعض يكون أكثر بدنية والآخر يتمتع بصفات تقنية مميزة، مع قدرة أكبر على استغلال المساحات، كرة القدم تغيرًا كثيرًا في السنوات الأخيرة دون أن نفقد حمضنا الننوي، ولكنك بحاجة دائمًا إلى التنوع واستغلال الكرات الثابتة وبعض الخصائص الأخرى".

وصول أندريس إنييستا إلى ألف مباراة:"هو صديق لي ويعرف أنني أحبه كثيرًا وأتمنى له الأفضل، بالنسبة لي هو أعظم موهبة إسبانية رأيتها في حياتي، أهنئه على بصمته التي لا تُعوض".

يذكر أن برشلونة يلعب غدًا، الأحد، ضد أتلتيك بيلباو على ملعب سان ماميس، وهو في المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني بـ57 نقطة بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.