"الصفقة الفاشلة" تنعش خزينة برشلونة وتمنحه الأمل في ضم جيوكيريس

النادي الكتالوني يستفيد من بندين في عقد اللاعب

رغم ابتعاده الكامل عن برشلونة، إلا أن فرانشيسكو ترينكاو قد يفيد خزينة النادي الكتالوني بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بسبب تألقه مع سبورتينج لشبونة، وربما يساعده أيضًا في مساعيه لضم فيكتور جيوكيريس لاعب الفريق البرتغالي.

ترينكاو وصل إلى برشلونة وعمره 20 سنة، وكان وقتها أحد اللاعبين الواعدين في أوروبا، ولكنه فشل في إثبات نفسه، ليذهب في تجربة إعارة مع وولفرهامبتون، ليفشل مرة أخرى، قبل الانضمام للشبونة في عام 2022، حيث تمت إعارته مع خيار إلزامي للشراء قيمته 10 ملايين يورو فقط.

صحيفة "أو جوجو" البرتغالية، قالت إن مستويات اللاعب الاخيرة مع لشبونة، جعلت مانشستر سيتي وبايرن ميونخ يهتمان بضمه، حيث قرر الثنائي إرسال كشافين لمتابعته على الطبيعة، خلال مباراة الفريق أمام آرسنال مساء اليوم، الثلاثاء، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

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وهنا يظهر اسم برشلونة بقوة، لأن النادي الكتالوني يمكنه إعادة شراء ترينكاو مقابل 20 مليون يورو، وإذا لم يفعل ذلك، سيستفيد بنسبة 50% من أرباح أي صفقة محتملة تنقل اللاعب من ناديه.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يتابع عن كثب تطور ترينكاو، كما تواصل ديكو المدير الرياضي للنادي عدة مرات مع قيادة النادي البرتغالي، لمعرفة نواياهم قبل اتخاذ أي قرار في الميركاتو الشتوي أو في صيف عام 2025.

ومن جانبه لا يؤيد برشلونة فكرة إعادة شراء اللاعب، على الرغم من إمكانية بيعه على الفور بعدها، حيث يفضل الانتظار لحين تقدم أحد بعرض مثير للاهتمام إلى لشبونة للتعاقد معه، كما يرغب في استغلال اللاعب الشاب كورقة رابحة لو أراد النادي التحرك لضم فيكتور جيوكيريس مهاجم الفريق البرتغالي، الذي برز مؤخرًا كأحد أهم المهاجمين في أوروبا.

يذكر أن ترينكاو البالغ من العمر 24 سنة، نجح في تسجيل 4 أهداف وقام بصناعة 10 في 19 مباراة لعبها مع لشبونة بكل المسابقات هذا الموسم.