رسميًا.. برشلونة يعلن تجديد عقد جوهرته وتحصينه حتى 2029

برشلونة يحافظ على جوهرته بعقد جديد...

أعلن نادي برشلونة، في بيان رسمي تجديد عقد لاعب الفريق الشاب باو فيكتور، لمدة أربع سنوات لينتهي في صيف 2029.

وشارك اللاعب الشاب مع الفريق الكتالوني، في الفترة التحضيرية للموسم الحالي، وحصل على ثقة مدربه هانز فليك، ونجح في تسجيل هدفين في شباك ريال مدريد، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك اللاعب صاحب الـ 22 عامًا، مع الفريق الكتالوني هذا الموسم بالمباراة الأولى من الدوري الإسباني، أمام فالنسيا ومن المتوقع أن يحصل على المزيد من الدقائق خلال الفترة القادمة.

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وبدأ باو فيكتور، مسيرته مع فريق جيرونا، وتدرج في المراحل السنية المختلفة، قبل أن ينضم إلى فريق شباب برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وسرعان ما حولت إدارة البلوجرانا، عقد اللاعب إلى الفريق الأول للحفاظ عليه.

جدير بالذكر أن فيكتور، يستعد مع برشلونة لاستضافة أتلتيك بيلباو، مساء يوم السبت على ملعب مونتجويك، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.