شقيق جوارديولا في ورطة .. رئيس جيرونا ممنوع من حضور مواجهة برشلونة!

مشاكل بيروقراطية تعقد مسار عمله

موقف غريب ومحرج تعرض له بير جوارديولا رئيس مجلس إدارة نادي جيرونا الإسباني، وذلك بالغياب عن مواجهة الفريق أمام برشلونة في الليجا لأسباب بيروقراطية.

شقيق المدرب المعروف بيب جوارديولا، سيغيب عن مؤازرة الفريق في المباراة المقامة، غدًا، الأحد، في الجولة الخامسة من الليجا، وقد لا يظهر كذلك في المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان يوم الأربعاء القادم في افتتاح مشاركات الفريق في دوري أبطال أوروبا.

موقع "ريليفو" قال إن السبب يرجع إلى عدم استحواذ رئيس جيرونا على أي جواز سفر في الوقت الحالي، لأن الجواز الخاص به تم احتجازه عن طريق السلطات البريطانية، لأنه وزوجته وطفلتهما مجبرون على البقاء في البلاد.

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ويأتي ذلك لأنه يعيش في مدينة هامبدن الإنجليزية بشمال لندن منذ أكثر من 10 سنوات وهو ما يجعله يدخل في موقف قانوني جديد، يمكنه من ممارسة حياته اليومية من الناحية البيروقراطية بشكل اسهل.

وللتمتع بهذه المزايا، تطلب البروتوكول من جوارديولا الذهاب لتسليم جواز سفره الإسباني للسلطات الإنجليزية، وبدونه لا يستطيع مغادرة البلاد، وللتمكن من ذلك سيكون عليه القيام ببعض الإجراءات الروتينية، والتي تستغرق مدة تصل إلى أسبوع أو أكثر، لذلك لن يتواجد ضد برشلونة وربما باريس.

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وبما أنه لن يكون حاضرًا في المباراة، فمن المقرر أيضًا غيابه عن الغداء التقليدي الخاص باللقاء في أحد المطاعم الشهيرة بمدينة جيرونا، وسط محاولات لإنهاء الإجراءات الخاصة بجواز السفر قبل مباراة باريس بدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن جيرونا يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني بـ7 نقاط، بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الأول بعد 4 جولات.