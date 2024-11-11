برشلونة أعلن تفاصيل إصابته .. استبعاد روبرت ليفاندوفسكي من منتخب بولندا

المهاجم سيبقى في كتالونيا

أعلن برشلونة تفاصيل إصابة مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، والتي تعرض لها خلال مواجهة ريال سوسيداد مساء أمس في الدوري الإسباني.

المهاجم البولندي ظهر عقب اللقاء وهو يمشي مغادرًا الملعب دون ارتياح، وقد أوضح البارسا أن ليفا خضع لفحوصات طبية أظهرت معاناته من إصابة في الظهر وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة 10 أيام.

الاتحاد البولندي لكرة القدم أعلن من جانبه استبعاد ليفاندوفسكي من قائمة المنتخب التي ستواجه البرتغال وإسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية، موضحًا أن السبب في ذلك يعود للإصابة التي تعرض خلال مباراة برشلونة وريال سوسيداد.

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مهاجم بايرن ميونخ السابق كان بطل جدل واسع عقب اللقاء، حيث سجل هدفًا ألغاه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو بسبب التسلل، وقد أظهر البث التلفزي أن اللاعب لم يكن متسللًا، إلا أن لجنة التحكيم في الليجا أيدت قرار الحكم.

برشلونة، رغم الخسارة، مازال يتصدر جدول ترتيب الليجا بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الذي تنقصه مباراة مؤجلة مع فالنسيا.