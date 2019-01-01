ألكاسير: في برشلونة عاملوني بشكل سيء ولم أحصل على الثقة الكاملة

باكو ألكاسير يعود إلى كامب نو من جديد ولكن هذه المرة كلاعب في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى باكو ألكاسير مهاجم بوروسيا دورتموند الحالي، أنه لم يحصل على الثقة الكافية أو معاملة جيدة في فريقه السابق برشلونة.

وانضم ألكاسير إلى دورتموند مطلع الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يحول الفريق الألماني الإعارة إلى صفقة نهائية في فبراير.

ومن المنتظر أن يلعب برشلونة أمام بوروسيا دورتموند، مساء الثلاثاء القادم في افتتاح دور المجموعات للفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وقال ألكاسير في تصريحات صحفية: "لم أحدد إن كنت سأحتفل لو سجلت في شباك برشلونة أم لا، سأحدد في ذلك الوقت".

وواصل: "أحترم الكثير من الأشخاص في برشلونة، ولكن الكثير من الأشخاص تصرفوا معي بطريقة سيئة، لقد عاملني الزملاء والجمهور بطريقة رائعة".

وواصل: "وكما هو الحال في أي وظيفة إذا وثق الناس بك ستقدم أفضل ما لديك وإذا لم يثقوا بك فلن تقدم شيء".

وتابع: "من المهم بالنسبة لي أن أرى علامات الثقة هذه، ولكن في النهاية لم يظهرها لي الكثير من الناس هناك".

ألكاسير لعب 37 مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني، جلس في 23 منهم على مقاعد البدلاء.

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وعند سؤاله عن تأثير ميسي في مباراة الثلاثاء: "بكل وضوح لاعب بمستوى ميسي، يكون مؤثراً جداً مع فريقه، أتمنى أن يلعب الأسبوع المقبل أمام غرناطة وليس أمامنا".

جدير بالذكر أن المهاجم صاحب الـ 26 عاماً، لعب هذا الموسم أربع مباريات مع دورتموند في الدوري الإنجليزي سجل خلالها خمسة أهداف، وصنع هدفاً.