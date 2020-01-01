برشلونة يجدد اهتمامه بنجم موناكو

اللاعب كان قريباً من الفريق في الشتاء

أشارت تقارير في الإعلام الإسباني إلى عودة اهتمام برشلونة من جديد بالتعاقد مع نجم خط هجوم موناكو وسام بن يدر بعد أن كان هدفاً لتعزيز صفوفه يناير الماضي.

وتحدثت وسائل الإعلام في الميركاتو الشتوي الماضي أن النادي الكتالوني تحرك نحو مهاجم إشبيلية السابق، ولكن ناديه الفرنسي لم يرحب بفكرة بيعه.

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"موندو" هذا الصباح أوضحت أن اهتمام برشلونة باللاعب الفرنسي قد يتجدد هذا الصيف في إطار سعيه لتعزيز هجومه، ومستغلاً للأوضاع الراهنة التي ستترك أثراً على سوق الانتقالات.

وبنت الجريدة الإسبانية تكهناتها على أساس تقرير في "ليكيب" ذكر أن موناكو قد يبيع بن يدر بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة للأندية وصعوبة تحمل راتبه الكبير.

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موناكو كان قد دفع 40 مليون يورو لضم رأس الحربة من صفوف إشبيلية الصيف الماضي، ورفض في الشتاء بيعه لبرشلونة بقيمة تقل عن المبلغ المدفوع، بحسب التقارير.

ورغم المستوى المتراجع لموناكو في الموسم الحالي، ولكن بن يدر نجح في تسجيل 18 هدفاً في 26 مباراة ضمن منافسات الدوري الفرنسي.