برشلونة وبلد الوليد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة برشلونة وبلد الوليد في إطار مباريات الجولة 29 من الدوري الإسباني

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88 عرضية من ترينكاو إلى موريبا الذي يلعبها برأسه ولكنها في الشباك الخارجية

82 أوووووووووووه ترينكاو يهدر فرصة هدف الفوز لبرشلونة

78 طرد للاعب بلد الوليد بعد تدخل قوي على ديمبيلي

77 برشلونة يضغط بكل قوة بحثًا عن الهدف الأول

70 أوووووووووووووووووووووه محاولة من ميسي من تسديدة قوية ورائعة للغاية ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

68 عررضية من ألبا ولكن ماسيب يواصل تألقه ويخرج الكرة لضربة ركنية

مطالبات بركلة جزاء على برشلونة بعد أن لمست الكرة يد ألبا، ولكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب بعد التحدث مع حُكام تقنية الفيديو

58 أوووووووووووووووووووه ديمبيلي يهدر فرصة لا تضيع بعد أن انفرد بالمرمى! ماسيب يتألق قبل أن ترتد إلى جريزمان الذي لعبها برأسه ولكنها مرت بجوار القائم.. أخطر فرص برشلونة في اللقاء

56 ميسي يرد سريعًا بتسديدة قووووية ولكن ماسيب يمسك بالكرة

56 أووووووووووووووووووه أولازا يسدد كرة قووووية ولكنها في الشباك الخارجية لتير شتيجن

55 تسديدة من لونجليه ولكن ماسيب يمسك بالكرة

46 محاولة أولى في الشوط الثاني من جانب برشلونة عن طريق ألبا ولكن الكرة تعلو عن المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

45 أوووووووووووووووووووه برشلونة كان قريبًا من تسجيل الهدف الأول عن طريق بيدري، تسديدة قوية يتصدى لها ماسيب وترتطم بالقائم قبل أن يمسك بالكرة مرة أخرى

40 دفاع بلد الوليد يقدم أداء ممتاز حتى الآن

36 تمريرة من ديمبيلي إلى ألبا الذي كاد ينفرد بالمرمى ولكن الكرة تطول وتصل إلى ماسيب بسهولة

32 عرضية من جريزمان إلى ديمبيلي الذي يلعبها برأسه ولكنها تصل سهلة إلى يد ماسيب

26 عرضية من ألبا إلى ميسي الذي يلعبها من لمسة واحدة ولكنها عالية جدًا عن مرمى بلد الوليد

25 أوووووووووووووووه انطلاقة خطيرة جدًا من بلد الوليد عن طريق روكي ميسا الذي كانت لديه فرصة لتسجيل هدف التقدم ولكنه يلعب الكرة عالية جدًا عن مرمى تير شتيجن

23 تسديدة قوووووية من روكي ميسا ولكنها فوق العارضة بقليل

15 أووووه ميسي يلعب الضربة الحرة ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن لماسيب

14 ضربة حرة مباشرة لبرشلونة من مكان خطير جدًا

10 رأسية من مينجويزا لاعب برشلونة بعد ضربة ركنية ولكنها سهلة في يد ماسيب

9 أووووووووووه بلد الوليد كان قريبًا من الأول، عرضية من يانكو إلى كودرو ولكنها ترتطم بالعارضة!

7 برشلونة يبدأ بالاستحواذ على الكرة بحثًا عن الهدف الأول

4 عررررضية قوووية من ناتشو ولكن مدافع برشلونة لونجليه يشتتها قبل أن تصل لمهاجم بلد الوليد

2 تسديدة أولى في المباراة من جانب ألكاراز لاعب بلد الوليد، ولكنها سهلة في يد تير شتيجن

انطلاق المباراة

تشكيل بلد الوليد

يبدأ المدرب سوريانو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2



ماسيب

أولازا - جونزاليس - سانشيز

مارتينيز - ميسا - بلانو - ألكاراز - يانكو

كودرو - مارتينيز

تشكيل برشلونة

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-2-1



تير شتيجن

لونجليه دي يونج -- مينجويزا

ألبا- بيدري - بوسكيتس - ديست

جريزمان - ميسي

ديمبيلي

يسعى العملاق الكتالوني لاستغلال تعثر أتلتيكو مدريد أمس وخسارته أمام إشبيلية من أجل تقليص الفارق بينهم إلى نقطة واحدة، حيث يبتعد البلاوجرانا بفارق 4 نقاط عن الروخيبلانكوس، في حين أن بلد الوليد يسعى للهروب أكثر من منطقة الهبوط حيث يتواجد في المركز السادس عشر برصيد27 نقاطـ، بفارق 3 نقاط عن أقرب مراكز الخطر!.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة برشلونة وبلد الوليد في إطار مباريات الجولة 29 من الدوري الإسباني، والتي ستُقام على ملعب كامب نو.