برشلونة وبلد الوليد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، وذلك فى إطار منافسات الحادية عشر من الدوري الإسباني 2019-20

برشلونة 0 × 0 بلد الوليد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / جورج دي فروتوس / بابلو هيرفياس / أنيس أونال / روبين ألكاراز / أنطونيتو / أندري لوتين / محمد ساليسو

بلد الوليد: يبدأ المدرب سيرجيو جونزاليس بطريقة (4/5/1) وتضم كلًا من خوردي ماسيب / خواكين فيرنانديز / كيكو اوليفاس / فيديريكو باريا / بيدرو بورو / أنور تهامي / ميشيل هيريرو / ناتشو مارتينيز / والدو روبيو / سيرجي جوارديولا / أوسكار بلانو

البدلاء / جان توديبو / أنطوان جريزمان / سيرخي روبيرتو / نيتو / كاريس ألينا / إيفان راكيتيتش / كارليس بيريز

The starting XI for #BarçaValladolid! — FC (@FCBarcelona) October 29, 2019

برشلونة: يبدأ إرنيستو فالفيردي بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليت / جوردي ألبا / ليونيل ميسي / سيرخيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / فرينكي دي يونج / أنسو فاتي / لويس سواريز

تشكيل الفريقين:

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./