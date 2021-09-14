برشلونة ضد بايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في إطار الجولة الأولى من مجموعات الأبطال، على ملعب كامب نو

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برشلونة × بايرن ميونخ

مباشر، لحظة بلحظة



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13' تسديدة من جوريتسكااااا من على حدود منطقة الجزاء، ولكن أراوخو يعترضها، وتصل سهلة ليد شتيجن

11' تمريرة رائعة من ديباي إلى لوك دي يونج الذي كاد يتفرد بالمرمى ولكن بافارد ينقذ الموقف

8' ضربة حرة مباشرة لبايرن ميونخ من خارج منطقة الجزاء بقليل، يسددها ساني ولكنها تصطدم بالحائط

5' بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب كيميش

3' سيطرة واستحواذ من برشلونة، وبايرن ميونخ يمارس الضغط العالي كما هي عادة فلسفة ناجلسمان

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على طريقة 3/5/2 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 3-5-2

شتيجن

أراوخو - بيكيه - جارسيا

ألبا - بوسكيتس - دي يونج - بيدري - روبيرتو

ديباي - دي يونج

تشكيل بايرن ميونخ:

قرر المدرب ناجلسمان اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

نوير

ديفيز - أوباميكانو - سولي - بافارد

كيميش - جوريتسكا

موسيالا - مولر - جنابري

ليفاندوفيسكي

يسعى برشلونة للثأر من الخسارة الثقيلة للغاية التي تعرض لها في أخر مواجهة بين الفريقين عندما فاز العملاق الألماني بثمانية أهداف، حيث صّرح كومان أنهم بإمكانهم إيذاء البافاري، كما أشار لابورتا إلى أن الفريق لديه حسابات لم تنتهِ بعد مع خصم اليوم.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة، في إطار مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام على ملعب كامب نو.