إينيجو مارتينيز : قلقت في الصيف بسبب أطفالي، ونعاني كثيرًا من فرض فليك لمصيدة التسلل!

من أهم أسلحة المدرب الألماني في فرض هذا الأسلوب

كشف إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة المتألق الفترة الأخيرة، عن سر البداية المذهلة للموسم الحالي، والتي يعيشها تحت قيادة المدرب الألماني فانز فليك.

المدافع الذي كانت هناك الكثير من الشكوك حول مستقبله مع برشلونة، أصبح عنصرًا حيويًا مع الفريق الكتالوني في قلب الدفاع إلى جانب باو كوبارسي، ويعتبر من أهم مفاتيح إيقاع المنافسين في مصيدة التسلل.

ومن جانبه قال مارتينيز في مقابلة مع قناة "TV3" عن هذه البداية:"أخبرني المدرب أنني خياره الأول، منحني ثقة كبيرة منذ الدقيقة الأولى، في الصيف كنت أذهب للتدريب وأنا لا أعرف إذا كانوا سيسجلونني مع الفريق أم لا".

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وأضاف:"الوضع لم يكن سهلًا، لدي أطفال، وكان علي التكهن أين سأكون خلال هذا الموسم، التواجد هنا بعمر 33 عامًا ليس بالأمر السهل، وكذلك اللعب، أحاول الاستفادة إلى أقصى حد بالفرص المتاحة أمامي، سنوات عديدة من اللعب في الدرجة الأولى والفوز بالألقاب ستكون بمثابة مكافأة على العمل الذي قمت به".

وخلال حديثه تطرق المدافع المخضرم إلى أهمية الضغط العالي مع هانز فليك والاعتماد على إيقاع المهاجمين في التسلل، وقال عن الكلاسيكو الأخير بالتحديد:"أولئك الذين في المقدمة يستمتعون بذلك، ولكن من في الخلف يعانون، الخطأ يصبح هدفًا بشكل فوري، ولكن عندما تتقدم بنتيجة 3/1 أو 4/1 فإنك تسترخي قليلًا".

جدير بالذكر أن مباراة الكلاسيكو التي أقيمت السبت الماضي بين ريال مدريد وبرشلونة، وانتهت بفوز الفريق الكتالوني 4/0 على ملعب سانتياجو برنابيو، كانت النموذج الأبرز لنجاح برشلونة في الاعتماد على مصيدة التسلل، حيث تكرر الأمر كثيرًا للاعبي ريال خاصة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي وقع في 8 تسللات.