لم يعده بالمشاركة كأساسي .. إيناكي بينيا يكشف رسالة فليك له بعد الكلاسيكو

يحصل على الثقة الكاملة داخل النادي

كشف إيناكي بينيا حارس نادي برشلونة الإسباني، عن الرسالة التي وجهها له هانز فليك مدرب الفريق الكتالوني، بعد إسقاط ريال مدريد في الكلاسيكو الأخير.

الحارس الاحتياطي لبرشلونة تولى مسؤولية حماية عرين الفريق منذ إصابة مارك تير شتيجن وتأكد غيابه حتى نهاية الموسم، ولعب ثلاث مباريات صعبة أمام إشبيلية وبايرن ميونخ وريال مدريد، ونجح في تثبيت نفسه، خاصة بعد المساهمة في الفوز على بايرن 4/1 وإسقاط ريال برباعية نظيفة يوم السبت الماضي بالدوري الإسباني.

وفي هذا السياق قال اللاعب في مقابلة نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"فليك أخبرني أنه سعيد للغاية من أجلي، وأنه يثق بي ويعرف ما يمكنني تقديمه، ولم تكن لديه أي شكوك حول مستواي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح بينيا أن المدرب الألماني لم يضمن له مطلقًا أن يكون أساسيًا، ولكنه أكد على أنه يتمتع بالثقة الكافية داخل النادي، وقال الحارس الإسباني:"لا أعرف هل يثق بي من في الخارج أم لا، ولكن في الداخل أشعر بالثقة الكاملة، من المدربين عمومًا ومن مدربي حراس المرمى وزملائي في الفريق".

وواصل حديثه:"أنت لست سيئًا عندما يسجلون أربعة أهداف عليك، ولست جيدًا عندما لا تتلقى أي أهداف، أعرف جيدًا من يجب أن أستمع إليه، لأنهم يمنحوني المزيد من الثقة في التحديات".

جدير بالذكر أن برشلونة تعاقد مع فويتشيك شتشيسني بعد إصابة شتيجن بشكل مؤقت، ولكن البولندي الذي تراجع عن الاعتزال من أجل النادي الكتالوني، لم يظهر حتى الآن مع الفريق بسبب المستوى الجيد لبينيا.