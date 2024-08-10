"المستقبل في أمان" .. برشلونة يُحضر مفاجأة سعيدة لنجم إسبانيا بالأولمبياد!

هانز فليك يتابعه جيدًا هذا الصيف

يخطط نادي برشلونة الإسباني لمكافأة لاعبه فيرمين لوبيز، بعد المستويات المبهرة التي ظهر بها الموسم الماضي مع الفريق الكتالوني، وصولًا إلى أولمبياد باريس 2024.

لوبيز تم تصعيده للظهور مع الفريق الأول لبرشلونة الموسم الماضي تحت قيادة المدرب المُقال تشافي هيرنانديز، ليتم ضمه إلى قائمة إسبانيا الحاصلة على يورو 2024، قبل أن يتوجه بعدها إلى الأولمبياد ويتوج بالميدالية الذهبية مع منتخب بلاده، حيث كان النجم الأول للفريق بتسجيل 6 أهداف على مدار المنافسات.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن هانز فليك المدرب الجديد لبرشلونة يتابع فيرمين جيدًا، ويؤمن بأهميته كلاعب وسط يمكنه تسجيل العديد من الأهداف، وقرر منحه إجازة لمدة أسبوع، ليغيب عن المباراة الأولى في الدوري الإسباني ضد فالنسيا، ولكنه سيكون حاضرًا في المباراة الثانية أمام أتلتيك بيلباو على ملعب مونتجويك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعيدًا عن ذلك، قرر برشلونة تحسين عقد اللاعب ماليًا ورفع راتبه، بعد المستويات التي قدمها في الفترة الأخيرة على الصعيد الدولي أو مع الفريق الكتالوني، ويأتي ذلك رغم عدم وجود أي مخاوف حقيقية من خسارته حاليًا، لأن النجم الشاب لديه شرط جزائي في عقده بـ400 مليون يورو، كما أن ارتباطه مع النادي ممتد حتى يونيو 2027.

وتأتي هذه الخطوة كمكافأة للاعب البالغ من العمر 21 سنة، ولتحفيزه على تقديم المزيد مع الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل، لأن النادي سيكون في أشد الحاجة له بسبب صعوبة التعاقد مع لاعبين جدد هذا الصيف.

يذكر أن لوبيز ظهر في 43 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 11 هدفًا بكل البطولات ولعب تمريرة حاسمة واحدة.