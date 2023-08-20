برشلونة أم مانشستر يونايتد؟ تعليق صادم من دييجو سيميوني على مستقبل جواو فيليكس!

مدرب أتلتيكو مدريد يعلق بصورة صادمة على مستقبل جواو فيليكس مع الفريق..

يثير مستقبل البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، وسط رغبة أكيدة من اللاعب في الرحيل عن "الروخيبلانكوس" خلال صيف 2024.

المهاجم البرتغالي الدولي أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى تشيلسي الإنجليزي، وسجل أربعة أهداف في 20 مباراة خاضها مع الفريق، وهو ما دفع "البلوز" إلى عدم تحويل الإعارة إلى شراء دائم.

دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، علق على وضعية جواو فيليكس مع الفريق مرة أخرى، وسط تقارير تفيد برغبة مانشستر يونايتد في الحصول على خدماته، واحتمالية أن يتحرك برشلونة لضمه.

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وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام ريال بيتيس في الجولة الثانية من الدوري الإسباني: "جواو فيليكس؟ أقول دائمًا إن الأفضل هو طرح السؤال عليه، أرى أنه لم تتم مقابلته، ولم يكن لديه الفرصة، ولذلك يسألوننا دائمًا".

وأضاف: "إنه في الفريق، ويتدرب معنا منذ بداية فترة التحضير للموسم، لم يشارك في المباريات الودية بسبب إصابة احتاجت بعض الوقت ليتعافى منها".

واختتم سيميوني تصريحاته كاشفًا عن سبب غياب جواو فيليكس عن قائمة مواجهة ريال بيتيس: "لقد استدعيته إلى المباراة الأولى، والآن لديه بعض الانزعاج لذلك لن يكون معنا، هذا ما يمكنني التعليق عليه فيما يتعلق بما يهمني، وهو المجموعة وعملنا".

يذكر أن جواو فيليكس انضم إلى أتلتيكو مدريد في 2019 مقابل 126 مليون يورو، وتمكن من تسجيل 34 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة خلال 131 مباراة لعبها بقميص "الروخيبلانكوس"، ويمتد عقده مع الفريق حتى صيف 2027.