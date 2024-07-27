ذكرتهم بجرح برشلونة .. أغنية راب تفجر غضب جماهير آرسنال وتعيد إحياء ملحمة دييجو ميليتو

مقطع واين وروس يستفز الجانرز

أثار مغني الراب البريطاني تيون واين وشريكه روس، غضب جماهير نادي آرسنال الإنجليزي، بعد إصدار أغنيتهما الجديدة "WE WON".

وانتشرت الأغنية بشكل واسع بين عشاق ثنائية واين وروس، حيث حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، لكن أحد مقاطع الأغنية حمل سخرية من نادي آرسنال.

ويستعرض واين قوته في المقطع الثاني بالأغنية، قائلًا "أنا إذا وصلت لنهائي دوري الأبطال أكون مثل ميليتو وليس آرسنال".

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ويفهم عشاق كرة القدم المغزى من هذا التشبيه، حيث يشبه وأين نفسه بالأرجنتيني دييجو ميليتو، الذي كان صاحب الفضل في فوز إنتر بلقب دوري أبطال أوروبا 2010، عندما سجل هدفي فوز فريقه على بايرن ميونخ (2-0)، في نهائي البطولة الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو.

وفجر هذا المقطع غضب عشاق نادي آرسنال، الذي لم يسبق له الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا قط، وحتى عندما وصل إلى نهائي البطولة في 2006، خسر اللقب أمام برشلونة بنتيجة (2-1).

يذكر أن آرسنال كان قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم من دور الـ16 على يد بايرن ميونخ، بعدما تعادل في ملعب الإمارات (2-2)، قبل أن يخسر إيابًا (0-1).