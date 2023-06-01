برشلونة؟ أسينسيو يحسم ناديه القادم وكلمة السر ليونيل ميسي!

تجربة مختلفة للجناح الإسباني

قرار الجناح الإسباني ماركو أسينسيو، اتجاه خطوة مختلفة خارج الدوري الإسباني بعد رحيله بشكل نهائي عن ريال مدريد خلال هذا الصيف.

صاحب الـ27 سنة قرر إنهاء مسيرته الطويلة مع ريال خلال شهر مايو الماضي، حيث رفض التوقيع على عقد جديد ليختار مغادرة سانتياجو برنابيو بالمجان بعد انتهاء عقده.

موقع "TheAthletic" أكد أن أسينسيو قرر الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان بعقد طويل الأجل في صفقة انتقال حر لن يدفع فيها النادي الفرنسي أي مقابل لريال.

وأوضح الموقع أن الصفقة لم تتم بشكل نهائي حتى الآن، ولكن من المتوقع حدوثها قبل المباراة الأخيرة لريال مدريد بالدوري الإسباني يوم الأحد القادم، حيث من المتوقع أن يظهر فيها أسينسيو للمرة الأخيرة بقميص الفريق.

وتأتي هذه الصفقة لتعزيز مركز الجناح الأيمن لباريس، بعدما أعلن كريستوف جالتييه مدرب الفريق رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد نهاية عقده هو الآخر.

يذكر أن أسينسيو الذي ارتبط كذلك بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، لعب 50 مواجهة مع ريال هذا الموسم ونجح في تسجيل 12 هدفًا وصنع 8 أهداف.