"نشعر بأننا لعبنا خارج أرضنا" .. ويليامز يلوم التحكيم على خسارة بيلباو أمام برشلونة

يؤمن أن القواعد يجب تطبيقها على الجميع بالتساوي

أعرب إينياكي ويليامز مهاجم أتلتيك بيلباو، عن شعوره بالإحباط تجاه المستوى التحكيمي في المباراة التي خسرها فريقه أمام برشلونة، أمس، الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بثنائية نظيفة سجلها لامين يامال وجافي، شهدت تسجيل ويليامز هدفًا في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، ولكنه لم يتم احتسابه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

ومن جانبه أعرب الدولي الغاني عن عدم سعادته بخصوص أداء الحكم ميجيل أورتيز خلال اللقاء، حيث قال في مقابلة بعد المباراة:"الأمر كان أشبه باللعب خارج أرضنا".

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وأضاف:"أجد أنه من الغريب إلغاء مثل هذه الأهداف، لا أعتقد أنه كان قرارًا عادلًا بالنسبة لنا، يبدو أن القواعد لا يتم تطبيقها على الجميع بالتساوي".

جدير بالذكر أن فوز برشلونة يجعله على أعتاب خوض كلاسيكو جديد أمام غريمه التقليدي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد القادم، وذلك في حالة فوز الميرينجي على ريال مايوركا، في المواجهة المقرر إقامتها مساء اليوم، الخميس، في نصف النهائي.