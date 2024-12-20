كواليس العلاقة "الغريبة" التي منحت برشلونة أولوية شراء 5 من نجوم أتلتيكو مدريد

صفقة جريزمان أثارت الكثير من الفوضى

علاقة غريبة جمعت بين نادي برشلونة ونظيره أتلتيكو مدريد، خلال حقبة الرئيسين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، كان الهدف منحها جلب نجوم الفريق المدريدي إلى نظيره الكتالوني.

الأمر بدأ في يوليو 2013، عندما انتقل ديفيد فيا من برشلونة إلى أتلتيكو مقابل 5.1 مليون يورو كحد أقصى، مع نسبة 50% من البيع المستقبلي، وهي قيمة أقل من المنصوص عليها بالنسبة للمهاجم الإسباني.

موقع "ريليفو" قال إن برشلونة قبل بهذه الصيغة، بهدف الحصول على أفضلية الشراء لـ3 لاعبين من أفضل مواهب أتلتيكو بتلك الفترة وهم ساؤول نيجويز وخافيير مانكيلو وكذلك كوكي.

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واستمرت العلاقة بين الكيانين تحت قيادة بارتوميو، عندما انضم أردا توران لبرشلونة مقابل 41 مليون يورو، وجلب كذلك أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو، في صفقتين خيبا الآمال بشكل كبير، حيث عاد المهاجم الفرنسي إلى أتلتيكو مقابل 20 مليون يورو فقط، وذهب أيضًا ممفيس ديباي ولويس سواريز إلى نادي العاصمة بمبالغ محدودة.

وخلال هذه العمليات كرر برشلونة صيغته المعروفة، وحصل على أفضلية شراء قلب الدفاع الأوروجوياني خوسيه ماريا خيمينيز والمهاجم سيرجيو كاميلو، بالإضافة لإمكانية الاختيار من باقي مواهب النادي لاختيار لاعبين، وكل ذلك تم تأطيره في صفقة جريزمان التي اتسمت بالفوضوية، ودفع فيها برشلونة 15 مليون يورو بعد شكوى أتلتيكو.

ووسط الجدل المُحيط بقصة الـ15 مليون يورو، أشار "ريليفو" إلى أن هذا المبلغ تسبب في حصول برشلونة على أحقية "الرفض الأول" على العديد من لاعبي أتلتيكو، حيث أعطت الاتفاقية لبرشلونة إمكانية مطابقة أي عرض يتلقاه أتلتيكو للاعبين، ويكون النادي الكتالوني على دراية بتحركات السوق الخاصة باللاعبين أيضًا.

جدير بالذكر أن برشلونة يستخدم هذه الآلية بشكل متكرر، مما يتيح له إمكانية مطابقة أي عرض يتلقاه اللاعب في المستقبل، وهو ما ينطبق على حالة لاعبه السابق أوسكار مينجويزا، حيث اتبع النادي الكتالوني هذه الصيغة، بدلًا من بند إعادة الشراء الذي يستخدمه كثيرًا غريمه التقليدي ريال مدريد.