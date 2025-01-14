رغم إصابة مارتينيز .. أراوخو يصدم برشلونة ويرفض تغيير خطته الشتوية!

جوان لابورتا في ورطة

يبدو أن المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، قرر الرحيل عن نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، رغم التكهنات التي أثيرت حول تراجعه عن هذا القرار.

أراوخو ينتهي عقده مع النادي الكتالوني في يونيو 2026، وفي الوقت الحالي لا يوجد أي تقدم في محادثات التوقيع على عقد جديد، وسط أنباء حول تعرضه للخداع من وكلاء أعماله وقيامهم بإخفاء عروض التجديد التي قدمها برشلونة.

البعض قال إن أراوخو لن يغادر برشلونة بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها زميله إينيجو مارتينيز في الكلاسيكو الأخير الذي انتهى بالفوز على ريال مدريد 5/2 في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد الماضي.

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وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مارتينيز يعاني من تمزق في العضلة ذات الرأسين في ساقه اليمنى، مما يبعده عن الملاعب لفترة تصل إلى 5 أسابيع تقريبًا، ليغيب عن حوالي 9 مباريات قادمة لفريق المدرب هانز فليك، مما يتركه بخيارات محدودة في خط الدفاع.

ولكن موقع "ريليفو" رد على هذا الأمر، قائلًا إن أراوخو لا يهتم بهذه الأنباء، وأبدى تصميمه على مغادرة برشلونة خلال الميركاتو الشتوي الحالي لخوض تجربة جديدة.

ومع رفض الدولي الأوروجوياني لتغيير خططه هذا الشهر، أصبح جوان لابورتا رئيس برشلونة في ورطة هائلة، وقد يكون مضطرًا لدخول السوق في حالة بيع أراوخو لاستبداله بلاعب آخر، من أجل مساعدة الفريق على المنافسة بالمستويين المحلي والأوروبي.

جدير بالذكر أن أراوخو ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى آرسنال أو يوفنتوس بعد الأنباء الأخيرة حول رحيله، ولكن برشلونة يرفض الاستسلام ويريد المحاولة حتى آخر لحظة للحفاظ على خدماته.