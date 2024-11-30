موليرو ضد برشلونة | على الهلال أن يفكر "مرتين" .. ألبيرتو لن يعوض سالم الدوسري لكنه خيار سحري لجيسوس!

موليرو يساهم في فوز لاس بالماس على برشلونة

رفض الإسباني البيرتو موليرو، لاعب لاس بالماس، أن يسجل اسمه ضمن قائمة الأبطال الذين منحوا الفريق انتصارًا غاليًا على برشلونة، اليوم السبت على ملعب لويس مونتجويك الأولمبي، وأثار الكثير من الشكوك حول جدوى اهتمام الهلال السعودي بضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وسقط برشلونة على ملعبه ووسط جماهيره، عصر اليوم السبت بنتيجة (1-2) أمام لاس بالماس، ضمن منافسات الجولة 15 من الليجا، ليتجرع البلوجرانا مرارة الهزيمة الثالثة محليًا هذا الموسم، بينما لم يتذوق طعم الانتصار للمباراة الثالثة على التوالي في الليجا بعد الخسارة من ريال سوسيداد (1-0) والتعادل (2-2) مع سيلتا فيجو في الجولتين الماضيتين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومنح برشلونة بهذه الخسارة غريمه الأزلي ريال مدريد، فرصة ذهبية لتقليص الفارق في الصدارة إلى نقطة واحدة عندم يواجه ضيفه خيتافي غدًا، علمًا بأن الملكي لديه مباراة مؤجلة مع فالنسيا ولديه فرصة للتقدم واستعادة الصدارة.

موليرو ارتبط اسمه بقوة للانضمام إلى الهلال في الصيف، وهو ما أكده لويس هيلجيرا المدير الرياضي لنادي لاس بالماس الإسباني، لصحيفة "اليوم" السعودية، قائلًا: "حدثت مفاوضات خلال الأيام الماضية من جانب الهلال، من أجل الحصول على خدمات ألبرتو موليرو، لكن عرض الزعيم لم يصل للقيمة المالية التي يرغب بها لاس بالماس"، مؤكدا أنه "في حالة تقديم عرض رسمي سيتم مناقشته".

لكن على هلجيرا أن يفكر كثيرًا في التراجع عن مثل هذه التصريحات سريعًا وقبول التفاوض مع الهلال، خصوصًا أن ما قدمه موليرو اليوم أمام برشلونة، لم يرق تمامًا لمثل هذه الطلبات المادية الكبيرة، رغم موهبة اللاعب الواعد.

ويرصد "GOAL" في السطور التالية أبرز ما قدمه ألبيرتو موليرو، خلال مواجهة برشلونة في الليجا، ويجيب عن السؤال "هل يستحق الإسباني الشاب اهتمام الهلال أم من الأفضل أن يصرف النظر عن ضمه؟"...

موليرو .. تحركات ذكية ونقطة ضعف واضحة

قدم موليرو أداء متوسطًا في مباراة برشلونة، رغم الحالة المعنوية والحماس الكبير الذي بدا عليه جميع لاعبي الفريق بدءًا من الحارس ياسبر سيلسين وحتى الثنائي الهجومي الآخر، فابيو سيلفا وساندرو راميريز.

وكان سيلفا وراميريز أكثر حسمًا أمام المرمى وأفضل بكثير في الإنهاء، حيث استغل الثنائي الثغرات الواضحة في دفاع برشلونة وتكفلا بتسجيل هدفي الفوز في الدقيقتين 49 و67، في لعبتين متشابهتين وهربا من الرقابة.

في المقابل، تلقى موليرو فرصة ذهبية للتسجيل داخل منطقة جزاء برشلونة في الدقيقة العاشرة، لكنه لم يكن في كامل تركيزه وركل قدم كوبارسي مدافع البارسا بدلًا من الكرة، ليحتسب الحكم خطأ ضده ويضيع على فريقه فرصة رائعة.

وحتى مع خروج جوليس جوندي الظهير الأيمن لبرشلونة، والذي كان مكلفًا بغلق الطرق على موليرو، لم يستطع الإسباني الشاب شن أي هجمات خطيرة على مرمى أصحاب الأرض.

لكن أيضًا لا يمكن إلقاء اللوم عليه كثيرًا في ذلك الأمر، نظرًا لأن المدرب أليكس جونزاليس، منح لاعبيه تعليمات واضحة بالتراجع للدفاع وسد كافة الثغرات على لاعبي البارسا، والتزم موليرو بشكل واضح وكان من أهم عناصر تأمين خط وسط فريقه في الشوط الثاني، عندما مال أكثر إلى الجوانب الدفاعية.

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وبالفعل تحرك موليرو ليلعب كلاعب وسط ارتكاز ثالث، وزاد بالفعل من صلابة خط الوسط وصعب المهمة كثيرًا على بيدري ودي يونج في بناء الهجمات، ليساهم مع زملائه في الخروج بالنقاط الثلاث إلى بر الأمان.

ماذا قدم موليرو أمام برشلونة؟

بحسب موقع "سوفا سكور"، كان موليرو من أقل لاعبي فريقه من حيث التقييم العام، حيث حصل على (6.9)، بفارق واضح عن الثلاثي الهجومي الآخر للاس بالماس، راميريز، خافيير مونوز وفابيو سيلفا،

ولعب موليرو 90 دقيقة كاملة، لم يصنع أو يسجل وله تمريرة مفتاحية واحدة، بينما لمس الكرة بشكل عام 31 مرة فقط، بينما وصلت دقة تمريرات إلى 73%، لكنه أهدر فرصة محققة للتسجيل، ونجح في 4 مراوغات فقط من أصل 8.

أما الرقم السلبي الأكثر وضوحًا في أداء موليرو، هو أنه فقد الكرة 9 مرات، لكن أيضًا لا يمكن اعتباره مؤشرًا على تواضع مستواه، خصوصًا أن فريقه يواجه عملاقًا بحجم برشلونة، لديه الكثير من اللاعبين المميزين في الاستخلاص والالتحامات الأرضية والهوائية.

القول الفصل مع جيسوس

لعب موليرو مباراة متوسطة نسبيًا، لكن على مسؤولي الهلال أن يتابعوا مباراة اليوم مرة أخرى لاتخاذ القرار المثالي بشأن اللاعب، فهو ليس جناحًا مثاليًا يمكن الاستعانة به كبديل للنجم سالم الدوسري، ورغم ذلك يجيد الأدوار الهجومية بشكل مقبول وقابل للتطور.

الميزة الأهم في موليرو، هو المرونة التكتيكية التي يتمتع بها، فهو لاعب شاب وذو مجهود وفير ويمكنه خلال المباراة اللعب في أكثر من مركز بخط الوسط أو الهجوم، وهي ميزة يفضلها كثيرًا مدرب بفكر البرتغالي جورجي جيسوس.

GOAL

لذلك، على إدارة الهلال أن تحدد أولوياتها بشكل واضح في حال أصرت على ضم موليرو، خصوصًا أن ناديه لن يفرط فيه بسهولة، بعدما أعلن أنه تلقى أكثر من عرض خارجي، غير الهلال لضمه، ما يعني أن هناك مزادًا سيفتح عليه في الصيف وسيكلف خزينة الزعيم الكثير من الأموال.