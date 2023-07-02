برشلونة النسخة الأمريكية .. ثلاث صفقات كتالونية في إنتر ميامي بجوار ميسي!

النادي الأمريكي يريد استنساخ تجربة برشلونة!

أكد خورخي ماس رئيس نادي إنتر ميامي أن فريقه يحاول التفاوض مع مجموعة من النجوم السابقين لنادي برشلونة في الفترة المقبلة.

وقال خورخي ماس في تصريحات لصالح "El Pais": "هناك المزيد من اللاعبين سيأتون إلينا، اثنان أو ثلاثة، لقد تحدثنا مع جوردي ألبا بالفعل".

وأضاف: "لويس سواريز لديه عقد وبه شرط جزائي لا أعلم إذا ما كان سيأتي أم لا، لكن كل شيء سيتم تحديده قبل 15 يوليو".

وكان إنتر ميامي قد نجح في ضم النجم سيرجيو بوسكيتس أيضًا من صفوف برشلونة وسينضم لهم قريبًا بحسب ما ذكرت تقارير عديدة.

جدير بالذكر أن إنتر ميامي يحتل في الوقت الحالي المركز الأخير في المجموعة الغربية في جدول ترتيب الدوري الأمريكي.