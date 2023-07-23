"احضروا واستمتعوا" .. بيان رسمي من برشلونة لجماهيره بعد أزمة الفيروس الغامض

ودية البلوجرانا ضد يوفنتوس أُلغيت

نشر برشلونة بياناً رسمياً للتعليق على أزمة الفيروس الغامض الذي ضرب لاعبيه وتسبب في إلغاء ودية يوفنتوس بالولايات المتحدة.

ولم تُلعب مباراة البلوجرانا مع الفريق الإيطالي فجر الأحد بعد إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق بفيروس غامض، مما أدى لعدم وجود مجموعة كافية من اللاعبين للمشاركة بحسب التقارير.

وقال بيان النادي الكتالوني صباح الأحد إنه يدعو جمهوره للحضور في ملعب "SoFi" الأربعاء المقبل من أجل الاستمتاع بمباراة آرسنال، وأكد أن الفريقين على اتصال وهناك ثقة في إقامة اللقاء بموعده.

وأفادت "موندو" بأن المجموعة غير المصابة من لاعبي برشلونة بالفيروس أجرت تدريباً في فندق الفريق، وكشفت بأن الفيروس أصاب الجهاز الهضمي وتسبب في متاعب صحية كبيرة للمصابين.

وأوضح التقرير الخاص بالصحيفة أن الفريق لا يريد المزيد من الأزمات في رحلته بأمريكا، وخصوصاً بسبب أسباب ترويجية كون مباريات الفريق تذاكرها مباعة بالكامل، وإلغاء لقاء يوفنتوس كان له تأثير سلبي على المستوى الدعائي والاقتصادي.