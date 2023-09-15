برشلونة السبب؟ ليفاندوفسكي: كنت آلة والآن أصبحت بشر!

اعترف روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ السابق وبرشلونة الحالي، أنه أصبح أكثر إنسانية منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الكتالوني.
وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "قبل برشلونة كنت آلة، هنا أصبحت أكثر إنسانية".
وتابع: "بعض التعليقات حول عدد الأهداف التي سجلتها كانت مجنونة، خصوصًا عندما سجلت 41 هدفًا مع بايرن ميونخ، عندما تجاوزت رقم جيرد مولر في الدوري الألماني".
وواصل: "تحطيم الأرقام لم يعد هدفي الرئيسي، الأهم هو مساعدة فريقي على الفوز والاستمتاع بالمباريات".
وأكمل: "لا تفهم حديثي بشكل خاطئ، مازلت أرغب في النجاح وتسجيل الأهداف، لكنني لم أعد كما كنت في السابق".
وعن العروض المهتمة بانتقاله إلى المملكة العربية السعودية قال: "لا أفكر حتى في ذلك، أنا سعيد جدًا في برشلونة".
أما عن اللعب في الدوري الأمريكي قال: "قبل جائحة كورونا كانت فكرة اللعب موجودة بقوة في ذهني، لكنني بطريقة ما غيرت رأيي بعد ذلك، من الصعب تخيل الذهاب إلى هناك بعد انضمامي إلى برشلونة".