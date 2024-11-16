"العقد الضخم" لن ينقذ الموقف .. حل وحيد أمام برشلونة للتخلص من أزمة أولمو

اختبار صعب لجوان لابورتا

نجح برشلونة مؤخرًا في التوقيع على عقد جديد مع شركة "نايكي" للملابس الرياضية، ولكنه لا يزال بحاجة إلى المزيد من العمليات لتسجيل داني أولمو وباو فيكتور بشكل دائم، بعد تسجيلهما في الصيف بصورة مؤقتة.

النادي الكتالوني قضى عشرة أشهر من المفاوضات مع شركة الملابس الرياضية المعروفة، قبل أن يتوصل لاتفاق على تمديد التعاقد حتى عام 2035 بدلًا من العقد الحالي الممتد حتى 2028، وسط توقعات بأرباح مالية تصل إلى 1.7 مليار يورو على مدار 14 سنة إذا تم استيفاء جميع الشروط.

صحيفة "آس" الإسبانية، قالت إنه على الرغم من ضخامة هذه الأرقام، إلا أن برشلونة سيكون عليه بذل المزيد من الجهد المالي لتسجيل أولمو وباو فيكتور في 31 ديسمبر القادم، لاستيفاء قاعدة 1:1 التي وضعتها رابطة الدوري الإسباني للعب المالي النظيف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن النادي لن يتمكن من استخدام سوى 11 مليون يورو فقط من مكافأة التجديد مع نايكي، لأن جزءًا مهمًا من الصفقة تم تضمينه بالفعل في ميزانية العام الماضي.

وهو ما يضع برشلونة أمام أفضل حل ممكن للوصول إلى القاعدة المذكورة، عن طريق إيجاد مستثمر جديد لشركة "Barca Vision"، حيث يقدر النادي أصولها بمبلغ 408 مليون يورو، وباع 49% من أسهمها مقابل 200 مليون، وهي الأموال التي ستمكنه من التوقيع وتسجيل اللاعبين بشكل طبيعي.

وأوضحت الصحيفة أن جدول السداد الذي وضعه برشلونة لم يتم الوفاء به، لأن شركة "ليبرو" لم تسدد سوى 40 مليون يورو فقط بدلًا من المتفق عليه بـ60 مليونًا كدفعة أولى، بينما دفعت "أراماك" 15 مليونًا من أصل 25 كان من المقرر أن تدفعها، ليصل المجموع إلى 55 مليون يورو فقط.

وفي النهاية، سيتعين على جوان لابورتا رئيس برشلونة العثور على مستثمرين جدد للشركة، ويجب أن يحدث ذلك قبل نهاية العام، وسط حالة من التفاؤل لدى أعضاء مجلس إدارة النادي تجاه الوصول إلى هذا الهدف.