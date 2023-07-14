"برشلونة الأبيض".. لابورتا يتحدث عن أسرار ارتداء الفريق الكتالوني ألوان ريال مدريد!

النادي الكتالوني يدرك جيدًا انتماء أنصاره لألوان البلوجرانا

سيكون قميص برشلونة الثاني للموسم المقبل أبيض اللون كما أعلن النادي بشكل رسمي، وسيظهر به الفريق لأول مرة خلال جولة الولايات المتحدة الأمريكية التحضيرية التي ستبدأ الأسبوع المقبل.

وتشير التوقعات إلى أنه سيبدأ بيعها في المتاجر يوم 26 من الشهر الجاري، بعد ثلاثة أيام من مواجهة فريق برشلونة لريال مدريد في مباراة ودية.

وقد تحدث جوان لابورتا رئيس برشلونة عن هذا القميص خلال مقابلته الأخيرة مع "موندو ديبورتيفو" حول لون هذا القميص الجديد الذي تسبب في الكثير من الحديث عنه، موضحًا أن اللون الأبيض لا ينتمي لأي شخص وأن برشلونة قد ارتداه بالفعل من قبل.

عند سؤاله عن لون القميص، أراد الرئيس لابورتا أن يوضح أنه: "ليس كل شيء أبيض يشبه الآخر، القميص يعبر عن بعض تفاصيل برشلونة وهو يحمل ذكرى أحد القمصان الأولى التي ارتداها كرويف، العلامات التجارية درست هذا الأمر بالذات، لا ينبغي أن يكون هذا اللون تراثًا لشيء بعينه، إنه برشلونة نفسه ولكن باللون الأبيض".

وأردف: "لقد رأيت القميص والحواف الحمراء والزرقاء، يبدو جيدًا جدًا، مثالي للعب في الصيف أعتقد".. مؤكدًا أن "القميص الرسمي سيكون دائمًا البلوجرانا (الأحمر والأزرق) والقميص الأبيض للحالات التي يتوافق فيها اللون مع زي المنافس".