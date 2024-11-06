جمهور برشلونة يستخدم حيلة "الخيانة العظمة" للإفلات من عقوبات "يويفا" أمام ريد ستار!

البارسا لا يسير وحده أبدًا!

قام العشرات من مشجعي برشلونة، بحيلة ذكية للدخول إلى ملعب "راجكو ميتيتش"، من أجل دعم فريقهم أمام ريد ستار الصربي، متحديين العقوبة المفروضة على البلوجرانا من الاتحاد الأوروبي.

ويحل برشلونة ضيفًا على ريد ستار الصربي، مساء اليوم الأربعاء على ملعب "راجكو ميتيتش"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لشبكة "آس" الإسبانية، فإن 50 مُشجعًا من برشلونة نجحوا في شراء تذاكر المباراة المخصصة في الأساس لجماهير الخصم، من أجل التواجد في المدرجات ضمن جمهور ريد ستار بصورة غير رسمية.

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وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد فرض عقوبة على الجماهير الكتالونية بحرمانها من حضور المباراة المقبلة لفريقها خارج ملعبه (مباراة ريد ستار في صربيا)، وذلك بعد عرض لافتة نازية خلال مباراة موناكو، ضمن الجولة الأولى من دوري الأبطال.

وذكرت قناة "سير كاتالونيا"، أن هناك العديد من مشجعي برشلونة يسيرون في شوارع بلجراد وهم يرتدون قمصان وشعارات الفريق الكتالوني، مشيرة إلى أن هؤلاء المشجعين صرحوا بأنهم حصلوا على التذاكر من خلال شراء حزمة مباريات دوري أبطال أوروبا على موقع "ريد ستار".

وبالفعل كان موقع الفريق الصربي، قد طرح حزمة تذاكر للمباريات الأربع على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، بسعر 60 يورو، حيث لعب الفريق مباراة واحدة ويتبقى له مباراتان، بخلاف مواجهة برشلونة.

وبالطبع، لم يتردد مشجعو برشلونة في الإشارة إلى أن تذاكر المباراتين التاليتين في بلجراد متاحة للبيع بالفعل.

وتعيد هذه الحيلة إلى الأذهان، واقعة يبغضها جمهور برشلونة، عندما باع عدد من مشجعيه آلاف التذاكر لجماهير نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني قبل عامين، في مباراة إياب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، وهو ما وصف آنذاك بـ"الخيانة العظمى".

وفوجئ الجمهور الكتالوني بتواجد الآلاف من الجمهور الألماني بين مقاعدهم داخل ملعب "كامب نو"، في مباراة خسرها برشلونة بنتيجة (3-2)، ليتأهل النادي الألماني إلى نصف النهائي، بعد تعادله 1-1 ذهابًا في ألمانيا.