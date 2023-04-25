"برشلونة اشترى المباراة" .. قائد أتلتيكو مدريد يلوم الحكام على الخسارة في كامب نو

أتلتيكو مدريد لم يستحق الهزيمة من برشلونة؟

انتقد قائد أتلتيكو مدريد، خورخي كوكي، طاقم تحكيم مباراة فريقه الأخيرة أمام برشلونة، والتي انتهت بفوز النادي الكتالوني 1-0، بملعب كامب نو.

ولم يشارك كوكي بالمباراة، بسبب شعوره بعدم ارتياح عضلي في أوتار الركبة، وظل على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

وعقب انتهاء المباراة، رصدت كاميرا أحد البرامج الرياضية الإسبانية، اللاعب وهو يشير إلى الحكام، بلغة لوم بسبب الهزيمة.

حيث وضحت الكاميرا اللاعب وهو يقول:" لقد تم شراء المباراة"، مما أثار الجدل حول المقطع، بسبب ما تم تداوله عن برشلونة والقضايا التحكيمية.

الجدير بالذكر أن، يستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة مايوركا غدًا، على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن مواجهات الدوري الإسباني.