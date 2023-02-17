"برشلونة استحق ركلة جزاء أمام مانشستر.. لا شك في ذلك!"

أحمد مجديأحمد مجدي
|
Barcelona argue with refs Manchester United 2022-23Getty Images
برشلونةمانشستر يونايتدفريدالدوري الأوروبي

لقطة أسالت الكثير من الحبر!

تناولت العديد من الآراء كرة فريد المثيرة للجدل خلال مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد والتي طالب بها الكتالونيون ومدربهم تشافي بركلة جزاء.

وقال الخبير التحكيمي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" بارينكيا مونتيرو: "لقد كانت لمسة يد واضحة من فريد، وكان لابد من احتسابها ركلة جزاء".

وكان المدرب تشافي قد قال إنه ذهب إلى حكم اللقاء ماوريسيو مارياني وأخبره أن الكرة ركلة جزاء وأنهم استحقوها بالفعل.

تشافي: ظلمونا مثلما حدث ضد إنتر، وإريك تين هاج: المباراة أرهقت الحكم!

وقال تشافي عقب المباراة: "لقد تم ظلمنا.. الكرة كانت ركلة جزاء بالفعل وهذا ما قلته لحكم المباراة".

هل سيفوز مانشستر يونايتد بأي لقب خلال 2023؟

1817 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

هل سيفوز مانشستر يونايتد بأي لقب خلال 2023؟

  • 48%نعم
  • 52%لا
1817 الأصوات
معركة التريفيا الكبرى! لغاية ١٠٠٠٠$ من الجوائز اليومية
سجل الآن

اختيارات المحررين