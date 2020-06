برشلونة وإشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

إشبيلية 0 × 0 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

6' برشلونة هو الطرف الأفضل بوضوح حتى الآن ولكن بدون خطورة تذكر، البرسا يسيطر على المباراة بالكامل ولكنه يعجز عن خلق الفرص.

2' الفرصة الأولى لبرشلونة، تحضير خاطئ للكرة من الدفاع ليقطع راكيتيتش الكرة ويمررها لميسي على الجبهة اليُسرى، عرضيته وحدت قدم دييجو كارلوس قبل وصولها إلى سواريز أمام المرمى.

1' يُطلق الحكم صافرة بداية المباراة، برشلونة بكامل نجومه يحلم بالثلاث نقاط من قلب أحد أصعب الملاعب الإسبانية، رامون سانشيز بيزخوان.

تشكيل برشلونة:

What's up, #Culers ! Here's your starting XI for #SevillaBarça ! pic.twitter.com/zP7EQRP4Ev

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

أرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

مارتن برايثوايت - لويس سواريز - ليونيل ميسي

البدلاء: شومي - نيتو - جونيور فيربو - إيناكي بينا - مونشو - إنسو فاتي - ريكي بويج - كيكو سافيرو - أرتور - أليكس كولادو - أنطوان جريزمان - رونالدو آراخو



تشكيل إشبيلية:

🚨 Here is the #SevillaFC starting XI for tonight's match 🆚 @FCBarcelona:



Vaclík - Jesús Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón - Fernando, Jordán, Óliver - Ocampos, Munir, De Jong. #SevillaFCBarça #WeareSevilla pic.twitter.com/6TIHllTCl6