برشلونة وإشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

23' ضربة حرة غير مباشرة يلعبها ميسي، كادت أن تغالط بونو قبل أن يعود سريعًا لمرماه ويمسك بالكرة

22' مررررررررتدة خطيرة لبرشلونة، عثمان ديمبيلي يسدد كرة رائعة ولكن بونو يتألق ويتصدى

22' عررررررضية من الجهة اليمنى لإشبيلية ولكن تير شتيجن يمسك بالكرة قبل أن يلمسها المهاجم برأسه

16' مرور أكثر من ربع ساعة بدون أي تسديدة على مرمى الفريقين

12' ديمبيلي يضغط على كوندي ويقطع الكرة، يحاول لعب كرة عرضية ولكنها تُشتت لضربة ركنية لبرشلونة

9' كرة تطوول من ميسي وتصل بشكل غير مقصود إلى ديست الذي كان يتابعها، الأمريكي يلعب كرة عررضية ولكن دفاع إشبيلية يشتتها لضربة ركنية

6' عررررضية من الجهة اليمنى لبرشلونة عن طريق ديست ولكن إسكوديرو يعترضها بنجاح ويشتت الكرة

4' كلا الفريقان يحاول السيطرة والاستحواذ على الكرة، برشلونة يلعب بضغط عالي

انطلاق المباراة

برغم شكواه من الإصابة أثناء الإحماء، تير شتيجن سيشارك في المباراة

تير شتيجن تعرض لإصابة وعاد إلى غرفة خلع الملابس، ويبدو أنه لن يشارك في المباراة! ولكن جاري التأكد

يبدأ المدرب لوبتيجي بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-1-2

ياسين بونو

إسكوديرو - دييجو كارلوس - جيلوس كوندي - خيسوس نافاس

إيفان راكيتيتش - فيرناندو - جون جوردان

بابو جوميز

منير الحدادي - لوك دي يونج

يبدأ كومان بخطة غير معتادة لبرشلونة في الفترة الأخيرة، على الرسم الخططي التالي:

التشكيل | 3-5-2

تير شتيجن

كليون لونجليه - جيرارد بيكيه - أوسكار مينجويزا

جوردي ألبا - فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدري - سيرجينو ديست

عثمان ديمبيلي - ليونيل ميسي

