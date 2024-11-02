بعد وصول الإعصار لكتالونيا.. الكشف عن حقيقة تأجيل مواجهة برشلونة وإسبانيول!

تعرف على حقيقة تأجيل مواجهة ديربي كتالونيا

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، حول إمكانية تأجيل مباراة برشلونة ضد إسبانيول بالدوري الإسباني، بسبب حالة الطقس غير المستقرة، التي تتعرض لها الأراضي الكاتالونية حاليًا.

ويلعب برشلونة ضد نظيره إسبانيول مساء اليوم الأحد، بالجولة 12 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مقاطعة تاراجونا التي ستستضيف المباراة، تتأهب حاليًا بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة، خلال الساعات المقبلة.

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وبعد تلك التوقعات تزايدت الأخبار التي تؤكد على أن مواجهة برشلونة وإسبانيول سيتم تأجيلها، ولن تلعب في موعدها مساء الأحد.

ولكن وفقًا للتوقعات فإن موقع مباراة برشلونة وإسبانيول في المنطقة التي بها تأهب أصفر، وهو الذي لن يمنع المباراة من إقامتها كما أكدت الصحيفة.

وستقام مباراة برشلونة وإسبانيول في موعدها دون أي مشكلة، إذ ستكون بعيدة عن الإعصار.