"ذكريات برشلونة 92 لا يُحييها إلا نجم فريقها" .. فيرمين لوبيز يدك شباك فرنسا ويكمل ثنائية اليورو والأولمبياد!

فيرمين لوبيز بطل اليورو والأولمبياد..

على الأرجح، إذا قرر فيرمين لوبيز، تأليف كتاب عن حياته الكروية في المستقبل، فإنه سيُفرد نصف الكتاب فقط حول ما حدث معه خلال هذا العام، فهو نجم برشلونة الشاب، الذي تحول بين ليلة وضحاها، من لاعب في الدرجة الثالثة، إلى نجم أبهر العالم، وجمع بين ثنائية كأس أمم أوروبا (يورو 2024) وذهبية أولمبياد باريس، في أقل من شهر.

النجم الإسباني صاحب الـ21 عامًا، قدم أداءً مذهلًا مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، وتوّجه بدكّ شباك فرنسا بهدفين، في المباراة النهائية، ليقلب الطاولة على الديوك، ويقود الماتادور للفوز بنتيجة (5-3)، في معركة ملحمية امتدت للوقت الإضافي، واقتناص الميدالية الذهبية الثانية في تاريخه منذ نسخة برشلونة 1992.

ولعب فيرمين لوبيز دورًا بارزًا في قيادة برشلونة للفوز بالذهبية الأولمبية؛ ففي 6 مباريات، صار الهداف التاريخي لبلاده في الأولمبياد، بعد أن سجل 6 أهداف وصنع تمريرة حاسمة، ولولا توهج المغربي سفيان رحيمي، صاحب البرونزية، الذي سجل 8 أهداف، لتوج فيرمين هدافًا للبطولة.

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انتشار في الملعب

وبخلاف هدفيه في مرمى فرنسا، نجح انتشار فيرمين لوبيز في منطقة الوسط، في صنع الخطورة اللازمة على مرمى الديوك، كما عاد للوسط الدفاعي، ليتصدى للفرص الفرنسية، بعدما نشطت كتيبة المدرب تيري هنري، هجوميًا، خاصة في الشوط الثاني، قبل أن يغادر ملعب المباراة في الدقيقة 73، ليشارك أدريان بيرنابي بديلًا له.

وتميز أداء لوبيز بالتميز على مستوى الكرات الطويلة، حيث قدم تمريرتين ناجحتين، فيما لاحت قلة الخبرة نسبيًا في أداء اللاعب الذي فقد الكرة 7 مرات، كما ارتكب خطأين في اللقاء، كما قدم 3 التحامات ناجحة فقط من أصل 9 محاولات، هوائية وأرضية.

ثنائية اليورو والأولمبياد

في عام إسباني بامتياز، وضع فيرمين لوبيز اسمه في قائمة الماتادور التاريخية، في عمره الـ21، فرغم مشاركته في 28 دقيقة فقط، في بطولة اليورو، خلال مباراة ألبانيا، بالجولة الثالثة، إلا أن لاعب برشلونة، صار متوجًا باللقب الأوروبي الأغلى، وشارك في كتابة إسبانيا لرقم قياسي كأكثر منتخب توج بالبطولة، بعد الوصول إلى اللقب الرابع.

وبعد نهائي اليورو بـ26 يومًا، قرر سانتي دينيا، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي، الاعتماد على جهود فيرمين لوبيز بصورة أساسية، ولم يخيب اللاعب ظنه، بعدما وضع بصمته بالتهديف في كل مرحلة (دور المجموعات، ربع النهائي، نصف النهائي، ثم المباراة النهائية).

لماذا تعاقد برشلونة مع داني أولمو؟

ودار سؤال بين جماهير برشلونة، حول السر وراء قرار الإدارة بالتعاقد مع الإسباني داني أولمو، الذي انتقل اليوم، إلى القلعة الكتالونية، قادمًا من لايبزيج الألماني، في ظل وجود فيرمين لوبيز في صفوف الفريق.

وحسم فيرمين لوبيز مستقبله مع برشلونة، بعد ورود أنباء برغبة نادي مانشستر يونايتد في التعاقد رسميًا معه، ليؤكد أنه سيكون سعيدًا إذا وقع عقدًا جديدًا مع برشلونة، والذي وصفه بحلم طفولته، معربًا عن أمله بالبقاء لسنوات عديدة.