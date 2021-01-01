"برشلونة أهان رونالدو، ولهذا رحلنا لإنتر"

وكيل الظاهرة رونالدو يكشف أسباب الرحيل عن برشلونة بعد عقدين من الزمن.

كشف جيوفاني برانشيني وكيل النجم البرازيلي رونالدو دي ليما أسطورة إنتر وريال مدريد عن أسباب رحيل موكله عن برشلونة في بداية مسيرته.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "ماركا"، وأكد خلالها أن الرحيل جاء بسبب سوء تعامل برشلونة مع عملية التجديد وإهانة رونالدو.

وقال برانشيني: "بدأنا المفاوضات من أجل تجديد عقده في برشلونة واستمرت لعدة أيام، وكان محامي الفريق موجود ونائب الرئيس والاختلاف كله كان على الشرط الجزائي".

جوع ريال مدريد وأرقام ميسي القياسية .. عناوين الصحف 17 مارس 2021

وأضاف: "ذهبت مع رونالدو من فندق في برشلونة إلى منزل شريك لي، وعقدنا اجماعًا مع برشلونة ولو كان قد قدموا عقدًا لنا كنا سنوقع عليه".

وأردف: "لم نكن نعترض على التجديد، لكننا أردنا أن تبقى الأمور بسيطة دون عقود حقوق الصور أو تلك الأشياء، لم نكن نريد أن نضع مستقبل أفضل لاعب في العالم في خطر".

وأكمل: "توصلنا للاتفاق وكنا سعداء به وصافحنا الجميع وطلبت منهم الإذن حتى أخبر إنتر أن كل شيء إنتهى، وتم الاتفاق على مؤتمر صحفي لكن الأمور لم تسر بالشكل الذي اتفقنا عليه، حيث أعلنوا عن أمور غير تلك التي اتفقنا عليها، لذلك كان من الضروري أن نرحل".

جدير بالذكر أن رونالدو أمضى موسمًا واحدًا في برشلونة قبل أن ينفجر في صفوف إنتر ويعود لإسبانيا لاحقًا بقميص ريال مدريد.