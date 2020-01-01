برشلونة أم بايرن؟ أوباميكانو يؤكد استعداده للرحيل عن لايبزيج

اللاعب يدرك جيداً اهتمام كبار أوروبا بالتعاقد معه

أكد دايوت أوباميكانو مدافع نادي لايبزيج الألماني، أنه يدرك جيداً اهتمام العديد من الأندية، بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادم.

صاحب الـ21 سنة جذب أنظار عمالقة أوروبا على مدار آخر موسمين، بفضل مستوياته المميزة مع لايبزيج على مستوى البونديسليجا.

بايرن ميونخ وبرشلونة وأرسنال على رأس المهتمين بضم أوباميكانو، وبالأخص المدفعجية الذين قاموا بمحاولة فاشلة للتعاقد معه الصيف الماضي مع المدرب أوناي إيمري.

المزيد من الفرق

وقال اللاعب عن إمكانية رحيله:"في البداية أؤكد تركيزي الكامل مع لايبزيج، وبعدها سنرى ما يمكننا فعله بخصوص اهتمام الأندية الأخرى".

مانشستر سيتي يعوض لاعبيه بالملايين بعد العقوبة

زيدان ينهي حلم رودريجو في 2020

وأضاف:"ستكون هناك محادثات مكثفة مع والداي ووكيل أعمالي بعد نهاية الموسم الحالي، من أجل اتخاذ القرار الأفضل والأنسب لمسيرتي".

يذكر أن أوباميكانو يرتبط بعقد مع لايبزيج حتى صيف عام 2021، ومع فضل النادي الألماني في التجديد له حتى الآن، يجعل انضمامه لنادي آخر هو الاحتمال الأقرب، وسط أنباء حول وصول سعره إلى 50 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لأحد الشروط الموجودة بعقده الحالي.