كبار إسبانيا يتصارعان على قائد ميلان

أحد النقاط المضيئة القليلة في تشكيل الروسونيري

أوضحت تقارير في إيطاليا أن برشلونة وأتلتيكو مدريد مهتمان بالتعاقد مع أليسيو رومانيولي، قائد ومدافع ميلان.

صاحب الأربعة وعشرين عاماً يملك عقداً مع فريقه حتى 2022، ويدير أعماله الوكيل الشهير مينو رايولا.

وذكرت "توتوسبورت" أن أتلتيكو يرى أن رومانيولي قادر على تعويض الرحيل المحتمل لخوسيه جيمينيز الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة أبدوا إعجابهم بالقائد الإيطالي الشاب، ولكن ميلان يعتبر اللاعب ليس للبيع.

الروسونيري كان قد تعاقد مع اللاعب من روما في صيف 2015 مقابل 25 مليون يورو، ومباشرة أصبح من الأعمدة الرئيسية للفريق.

ولعب رومانيولي 13 مباراة مع ميلان هذا الموسم في السيري آ، وخرج بالشباك نظيفة رفقه ناديه ثلاث مرات.