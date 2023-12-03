ضعف جوارديولا .. معادلة سيميوني التي فشل برشلونة في تحقيقها!

المدرب الأرجنتيني حالة خاصة في إسبانيا

عندما يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً ثقيلاً على برشلونة مساء الأحد لحساب الليجا، ستكون المباراة رقم 35 لمدرب الفريق العاصمي دييجو سيميوني ضد البلوجرانا، وفرصة جديدة لتحسين سجله الضعيف نسبياً ضدهم، ولكن ليس هذا موضوعنا.

استغلت "ريليفو" قمة الليلة لفتح النقاش حول المدرب الأرجنتيني وعهده الطويل في مدريد الذي قد يصل إلى 16 عاماً إذا أكمل عقده المنتهي في 2027 مع أتلتيكو مدريد، الأمر الذي طوال تلك السنوات فشل برشلونة في تحقيقه، وحتى على مدار تاريخه.

أخذ التقرير الثنائي الأنجح في تاريخ النادي الكتالوني كمثال، يوهان كرويف صانع ثورة برشلونة الكروية استمر مع الفريق من 1988 حتى 1996، أي 8 أعوام، بينما بيب جوارديولا صاحب الثورة الثانية وأحد أنجح الفرق في تاريخ النادي استمر فقط أربعة أعوام من 2008 حتى 2012، نصف المدة التي يقضيها حالياً مع مانشستر سيتي، وأقل بأضعاف مما عاشه سيميوني في أتلتيكو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"مع كل يوم يمر يزداد احترامي لسيميوني بسبب ما قدمه وأسلوبه الذي يختلف عننا ولكن يستحق الثناء، قام بتغيير تاريخ ناديه وله الفضل في ذلك"، تلك كلمات تشافي، مدرب برشلونة عن نظيره الذي نادراً ما كان منصبه مهدداً طوال فترته التي بدأت في 2011 مع أتلتيكو، عكس نجم البلوجرانا الذي بعد عامين فقط أصبح تحت مظلة الشكوك رغم الحديث المتكرر عن مشروعه "طويل الأمد".

"ستة شهور في برشلونة كست سنوات في ناد آخر" .. هكذا لخص كارلوس ريكساش، لاعب ومدرب الفريق الكتالوني الوضع، شارحاً حجم الضغوط التي يتعرض لها المدير الفني هناك بأن الانتصار في مباراة يمنحك ما يشبه "المهلة" لأسبوع جديد في منصبك ليس أكثر، الأمر الذي يفسر كثيراً ما يعيشه تشافي حالياً، ومن قبله أمثال إرنستو فالفيردي ولويس إنريكي وغيرهم حققوا بطولات ولكن رحلوا سريعاً عن النادي.

جوسيب ماريا مينجويلا، الرجل الذي ارتبط طوال حياته ببرشلونة واشتهر بأنه جلب ليونيل ميسي، له رأي خاص في فشل معادلة "سيميوني" في النادي: "نحن نادي متعدد الآراء، الرئيس له سلطة قوية بسبب الأموال وشركات ضخمة تستثمر في النادي مبالغ ضخمة وهذا يعطيهم سلطة، كرويف لم يتحمل الضغوط، وبيب طلب عام للتفرغ عقب أربع سنوات في الفريق".

وبالعودة لتشافي، يرى مدرب الفريق الحالي أن الأجواء في النادي ليست بالمثالية: "كلاعب، لا تشعر بأنك محمي وأنا لا أتحدث كمدرب الآن، نحن في أصعب بيئة في العالم"، نقطة ناقشها المدرب الحالي مراراً في الشهور الماضية وطالب الرئيس جوان لابورتا بمزيد من الهدوء والثقة إذا أراد لمشروعه الشاب الاستمرار والنجاح، ولكن رغم تحقيق الليجا في موسمه الأول المكتمل، لا تزال الشكوك تحيط بمدرب السد السابق، وأي عثرة كبرى قد تعني نهاية المشوار.

في الختام، نعود إلى مينجويلا الذي لخص الوضع بجملة معبرة: "يوجد الكثير محيطون ببرشلونة، وهذا سبب من أسباب نجاحه، ولكن عندما تخسر الضغط يزيد، مثل الإعلام، إذا خسرت سيبحثون عن من قام بالتغييرات للوم عليه".

بيئة برشلونة صعبة على أي شخص، أنت تواجه إدارة وجمهور لا يريد فقط المكسب والبطولات، ولكن طريقة لعب معينة يجب الحفاظ عليها ومن ينسى الانتقادات لفالفيردي وتاتا، ولاعبون يشعرون بأنهم في بيئة خاصة تعطيهم الحق لجعل حياة مدربهم جحيماً بكلمة كما فعل أراوخو مؤخراً بالاعتراض على مركزه علناً للإعلام.

لم يواجه سيميوني أبداً مثل تلك الظروف في أتلتيكو، بيئة هادئة لا تطالبه بالبطولات كل عام، ولاعبون يمكن وصفهم بنجوم الصف الثاني باستثناء قلة قليلة مرت على الفريق في عهده، وبالتالي الكلمة العليا دائماً للمدير الفني الذي أصبح النجم الأول وواجهة النادي، ومن هنا يمكن تفهم لماذا لم ولن تنجح معادلة "سيميوني" أبداً في برشلونة.