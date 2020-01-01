برشلونة وأتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 0 × 0 أتليتكومدريد

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من جهة أخرى يلعب أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني بصفته ثالث الترتيب في نسخة الموسم الماضي من الدوي الإسباني، وذلك لأن وصيف الكأس هو نفسه بطل الدوري وهو البلاوجرانا، وسيسعى لاستغلال الفرصة من أجل العودة للتتويج بالألقاب مرة أخرى تحت قيادة دييجو سيميوني.

كان برشلونة قد خسر نهائي الكأس في النسخة الماضية أمام فالنسيا، ومن ثم قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة بطولة السوبر بطريقة مُغايرة بدلًا من مواجهة بطل الدوري مع الفائز بكأس ملك إسبانيا، وفي النظام الجديد ستشارك أربعة أندية، في أدوار نصف النهائي والنهائي، وألقت القرعة العملاق الكتالوني في مواجهة الروخيبلانكوس