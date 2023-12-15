برسائل مُبطنة .. هبة عبوك تكشف السر الحقيقي لانفصالها عن حكيمي

الأمر لا يتعلق بالقضية الشهيرة

شهد عام 2023 انفصال العديد من المشاهير، كان أبرزهم جيرارد بيكيه وشاكيرا، وكذلك النجم المغربي أشرف حكيمي وزوجته هبة عبوك.

هبة وحكيمي قررا الانفصال بعد علاقة استمرت خمس سنوات أنجبا خلالها طفلين، وحدث هذا الأمر وسط أنباء تورط المغربي في قضية اعتداء جنسي على فتاة في باريس.

البعض اعتقد أن الانفصال حدث بسبب هذه القضية، ولكن تبين أنهما اعتادا على العيش بشكل منفصل قبل ظهور هذه الأنباء بفترة، والآن خرجت الممثلة الإسبانية بنفسها لتوضيح الصورة.

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وقالت هبة في تصريحات لمراسل شبكة "يوروبا برس":"الحب يجب أن يكون صادقًا دائمًا".

وتأتي هذه الكلمات كرسالة واضحة لحكيمي، كما أشارت أنها تتطلع للعثور على شريك جديد لحياتها، ولكنها اشترطت على أن يكون شخص صاحب قيم ومبادىء، وهي كلمات تبدو موجهة بشكل مبطن للنجم المغربي.