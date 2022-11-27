برسالة مؤثرة .. إنريكي يتذكر نجلته الراحلة

قاد لويس إنريكي دراجته في شوارع الدوحة معبرًا عن افتقاده لنجلته.

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد نحو استاد البيت، لمتابعة قمة إسبانيا وألمانيا، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 بقطر، لكن لويس إنريكي المدير الفني خطف الأنظار والقلوب في ساعات مبكرة من صباح اليوم.

إنريكي نشر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" يقول فيه صباح الخير بتفاصيل أخرى بعيدة عن كرة القدم، وهي أن ابنته زانا اليوم كانت ستكون في الثالثة عشرة من عمرها، ابنة المدرب الإسباني توفيت في التاسعة من عمرها بسبب معاناتها من سرطان في العظام.

استقل المدرب الإسباني دراجته في الصباح الباكر مع صديقه فالنتين في جولة عبر الدوحة، وقام بتسجيل فيديو عن طريق هاتفه المحمول لإرسال رسالة مخصصة لفتاته الصغيرة التي توفيت في عام 2019 قائلًا: "اليوم نحن لا نلعب فقط ضد ألمانيا، اليوم هو أيضًا يوم خاص جدًا لأن زانا ستبلغ من العمر 13 عامًا، أحبك، أينما كنت، الكثير من القبلات واستمتعي بيومك الرائع نحن نحبك".

وشارك إنريكي رسالته من خلال منشور على "انستجرام"، وكتب عليها: "نحن نفتقدك".

المنشور الذي أضافه حصل بسرعة على الكثير من "الإعجابات"، ووصل إلى أكثر من 30000 إعجاب بعد بضع ساعات فقط من نشره بالإضافة إلى ذلك، فقد تلقى آلاف الرسائل كتعبير عن المودة والدعم.