برسالة راقية .. تشواميني يرد على الهجوم العنصري ضده!

نشر أوريليان تشواميني وبايرن ميونخ رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإساءة العنصرية لنجوم فرنسا بعد نهائي كأس العالم.

تعرض أوريليان تشواميني نجم وسط ريال مدريد الإسباني وكينجسلي كومان جناح بايرن ميونخ الألماني إلى هجمات عنصرية بعدما أضاع الثنائي ركلتي ترجيح لصالح منتخب فرنسا في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022.

منتخب فرنسا خسر نهائي كأس العالم 2022 لصالح منتخب الأرجنتين، وبالتالي إمكانية الاحتفاظ باللقب، بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة المثيرة بالتعادل 3-3.

تشواميني وكومان تعرضا لسيل من الهجمات العنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ نهاية ركلات الترجيح، لكن لاعب وسط ريال مدريد ونادي بايرن ميونخ قررا الرد على تلك الهجمات.

تشواميني نشر رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي طالب فيها كل الفرنسيين بالاتحاد خلف الفريق في أعقاب الهزيمة المخيبة للآمال.

وكتب تشواميني: "سيستغرق هضم المرارة والإحباط وقتًا، لم يفلح الأمر، وأنا أول من يتقدم بالاعتذار، أنا مقتنع بأن مستقبل البلوز مشرق، خاصة إذا كان بإمكاننا الاعتماد عليكم".

في غضون ذلك، قدم بايرن ميونخ دعمه الكامل إلى كومان، حيث كتب النادي عبر حساباته الرسمية: "عائلة البايرن تساندك يا كينج، لا مكان للعنصرية في الرياضة أو في مجتمعنا".