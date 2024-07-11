برر رسائل دعم الهلال .. رئيس الاتحاد الجديد "لؤي مشعبي" يرد على اتهامه بـ"تشجيع الزعيم"!

حملة جماهيرية كبيرة ضد لؤي مشعبي..

رد لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، على الحملة الجماهيرية ضده؛ والتي تتهمه بالانتماء إلى عملاق الرياض الهلال.

وزارة الرياضة السعودية كلفت مشعبي، برئاسة شركة الاتحاد "غير الربحية" لمدة عام واحد، بعد استقالة لؤي ناظر من منصبه؛ لتبدأ الجماهير في نشر تغريدات سابقة له عبر منصة "إكس"، تكشف عن ميوله للزعيم الهلالي؛ على حد قولهم.

وفي هذا السياق.. قال مشعبي في توضيح عبر قناة "العربية"، ردًا على الحملة الجماهيرية ضده: "أنا اتحادي أصيل وصميم، قادم من أسرة اتحادية".

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وعن تغريداته السابقة التي تدعم الهلال.. كشف رئيس الاتحاد "المكلف" عن أنها كانت لسببين أساسيين؛ الأول أن فوز الزعيم يكون فيه مصلحة للعميد، والثاني لمساندة فريق يمثل الوطن في البطولة الآسيوية.

جدير بالذكر أنه بعد تولي لؤي مشعبي "الرئاسة"؛ أجمعت تقارير محلية وعالمية عديدة، على اقتراب العميد الاتحادي من التعاقد مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان، بالإضافة إلى 3 صفقات دفعة واحدة؛ هم: "حسام عوار، موسى ديابي ونبيل فقير".