برتغالي آخر .. بديل رونالدو "المغمور" يثير غضب جماهير مانشستر يونايتد

اسمه ظهر بشكل غير متوقع في قائمة الفريق

حالة من الحيرة لجماهير نادي مانشستر يونايتد على مدار الساعات الماضية، بعد إضافة لاعب عشوائي إلى فريقهم على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي.

مانشستر تخلى مؤخرًا عن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن طريق فسخ عقده بالتراضي، وفشل في تعويضه بعد خسارة الهولندي كودي جاكبو لليفربول.

جماهير الشياطين الحمر لاحظت ظهور اسم المهاجم البرتغالي بيتينيو في قائمة الفريق المحلية، ووجدت صاحب الـ29 سنة بجوار ماركوس راشفورد وجادون سانشو وأنتوني مارسيال بفريق المدرب إريك تين هاج.

ومنح موقع الدوري الإنجليزي الرقم 11 للمهاجم المغمور، وهو الرقم الذي ارتداه من قبله مارسيال والمهاجم الموقوف ميسون جرينوود.

ومن غير المعروف حتى الآن هل تم هذا الأمر عن طريق الخطأ، وسط دهشة من جمهور مانشستر الذي لا يزال يتعافى من خسارة جاكبو.

جدير بالذكر أن السيرة الذاتية لبيتينيو لا تبدو مشجعة على الإطلاق، حيث يلعب حاليًا مع نادي إسبينيو البرتغالي، وسبق أن لعب لبرينتفورد والفريق الثاني لسبورتينج لشبونة.