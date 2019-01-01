برباتوف يدافع عن سولشار ويطالب مانشستر يونايتد بضم فيراتي

يؤمن بأنه الشريك الأنسب للاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش بصفوف الشياطين الحمر

يعتقد ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق، أن الإيطالي ماركو فيراتي سيناسب كثيراً الشياطين الحمر.

فيراتي لعب أمام مانشستر مع باريس سان جيرمان هذا الأسبوع، في المباراة التي فاز بها الفريق الفرنسي 2/0 بدوري أبطال أوروبا.

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الدولي الإيطالي كان أحد نجوم المباراة، حيث ساهم بشكل كبير في وضع باريس على حافة دور الثمانية من البطولة.

وقال برباتوف عن فيراتي:"كان مبهراً إلى حد كبير في وسط باريس، ما يعجبني به هو نظرته للأمام والنزعة الهجومية".

وأضاف:"يمكنه أيضاً الاحتفاظ بالكرة والوقوف عليها من أجل التحكم في نسق المباراة لإحباط الفريق المنافس، يذكرني بأندريس إنيستا وتشافي".

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وتابع:"سيكون إضافة كبيرة لمانشستر اذا لعب بجوار نيمانيا ماتيتش، ليصبح للصربي بالتركيز على المهام الدفاعية واللعب القبيح ولكن لا أتوقع تخلي باريس عنه".

وأما عن الانتقادات الموجهة لسولشار بعد السقوط بدوري الأبطال:"أحاديث سخيفة وليس لها أي معنى، لقد أعادهم للأربعة الكبار، الشيء الذي اعتقد البعض أنه مستحيلاً هذا الموسم".

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واستكمل:"خسر مباراة واحدة فقط والجميع بدأ بالهجوم عليه، هذا أمر غير منطقي لأن باريس ملىء باللاعبين الكبار وليس فريقاً سهلاً".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة أخرى صعبة الإثنين القادم أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، طمحاً في التعافي من ثنائية باريس.