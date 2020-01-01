برباتوف عن شريكه المثالي في الهجوم: كأننا كنا ننام سويًا

ديميتار برباتوف يشيد بواين روني وبمدى تفاهمه معه داخل الملعب في صفوف مانشستر يونايتد.

أشاد النجم البلغاري المعتزل ديميتار برباتوف نجم فريق مانشستر يونايتد بزميله السابق في الفريق واين روني وكارلوس تيفيز وبما قدمه خلال فترته معهما في الشياطين الحمر ولكنهما لم يكونا الشريك المثالي بالنسبة له.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها برباتوف للنسخة الإنجليزية من جول.كوم وأكد خلالها أن علاقته بروني كانت رائعة داخل الملعب وشهدت الكثير من التعاون وإنكار الذات.

وقال برباتوف: "أمثال واين روني وروبي كين كنا نكمل بعضنا البعض، كان ذلك ليحدث حتى لو لم نكن نتحدث خارج الملعب، كنا نحترم بعضنا البعض بشكل كبير لما يقدمه كل لاعب داخل الملعب".

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وأضاف: "في ألمانيا كنت على وفاق كبير مع لاعب يدعى فرانكا ودمرنا بايرن ميونخ وحققنا الفوز بأربعة أهداف وكنا نفهم بعضنا البعض بشكل مذهل داخل الملعب بالرغم من حاجز اللغة، وخارج المستطيل الأخضر لم نتحدث ولو بكلمة لبعضنا البعض، فقط كنا نتابع أنفسنا في التدريبات لنفهم أسلوب كل لاعب. كنا كإننا ننام سويًا في الملعب".

وأردف: "اللعب مع واين روني كان مذهلًا كأننا كنا ننام سويًا، لقد استمتعت باللعب مع ذلك الرجل فلم يكن أنانيًا ويمنحني الكرات عندما أتواجد في موقف أفضل".

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وأكمل: "تلك الفترة بجوار روني حسنت من مستوياتي بشكل واضح، لذلك أحب اللعب لجوار من هم أعلى مني في المستوى فدائمًا هناك فرصة للتعلم".

وتطرق للحديث عن نهائي دوري أبطال أوروبا الذي تواجد فيه مع باير ليفركوزن ضد ريال مدريد وأكد أنه لم يكن يفهم بشكل كامل مدى أهمية تلك المباراة في وقتها.

وقال: "لم أتوقع أن نصل للنهائي، في الحقيقة لم أكن أفهم أهمية ذلك الإنجاز، لقد كنت مجرد لاعب شاب على مقاعد الاحتياط، وبإعادة النظر الآن فأنا مخطئ".

وأنهى تصريحاته: "هدف زيدان كان مذهلًا ومن أجمل الأهداف على الإطلاق ولم يكن من الممكن إيقاف كرته، نعم تريد مشاهدة تلك الأهداف لكن ليس في فريقك أردت أن يقوم أي شخص بأي تصرف ليوقفه لكن ما كان أي شيء ليمنع تلك الكرة من معانقة الشباك، أن تسجل مثل هذا الهدف في النهائي هذا بالتحديد ما يجعلك زيدان".

جدير بالذكر أن برباتوف كان قد خاض 149 مباراة بقميص مانشستر يونايتد سجل خلالهم 56 هدفًا وصنع 27 في مختلف البطولات.