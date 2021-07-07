برايثوايت "محظوظ" في حياته ككرة القدم.. ينازع ميسي في الثراء!

ثروة طائلة للنجم الدنماركي..

وصل مارتن برايثوايت إلى أفضل مستوى ممكن في مسيرته الكروية بالانضمام إلى برشلونة، ربما كان وصوله ضربة حظ، لكن الأكيد أن نجاحات الدنماركي تتعدى حدود المستطيل الأخضر.

هذا ما كشفته صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير مثير لها اليوم، حيث صنفت خلاله برايثوايت كأحد أمهر رجال الأعمال من الرياضيين حول العالم.

ويشارك حاليًا برايثوايت مع منتخب الدنمارك في يورو 2020، ونجح في بلوغ نصف النهائي مع زملاء كريستيان إريكسن، قبل الإقصاء على يد إنجلترا.

ما هي ثروة مارتن برايثوايت؟

ووفقًا للتقرير، فإن برايثوايت هو لاعب برشلونة الوحيد الذي ظهر في قائمة فوربس لأغنى الرياضيين مع الأسطورة ليونيل ميسي.

يكمن سر نجاح المهاجم الدنماركي في استثماراته في سوق العقارات في الولايات المتحدة، وفقًا للتقرير، لديه شركة مع عمه تبلغ قيمتها السوقية 250 مليون دولار.

هذا إلى جانب ماركة ملابس تلقى نجاحًا كبيرًا في فرنسا وتشرف عليها زوجته، مع امتلاكه لمطعم في مدينة جافا الإسبانية.

كيف بدأ برايثوايت ثروته الطائلة؟

قصة صعود برايثوايت إلى قائمة الأثرياء مفاجئة بعض الشيء، حيث تشير التقارير أنه بدأ العمل بمبلغ بسيط، لكنه سرعان ما حقق نجاحات وتضاعفت ثروته على الفور.

استثمار برايثوايت بدأ في عام 2017 نظير 850 ألف دولار فقط، وفي نهاية العام الماضي تجاوزت أصوله حاجز 10 ملايين يورو، مع استثماره لملايين في مشاريع تنمية.

وفي 2020، وصل برايثوايت إلى قمة مجده الكروي بعدما ضمه برشلونة من ليجانيس خلفًا للمصاب عثمان ديمبيلي، ليكون قد جمع النجاح في مجالين مختلفين.

ماذا ينتظر برايثوايت الفترة القادمة؟

برشلونة يسعى إلى التخلص من برايثوايت في الفترة المقبلة، وقد تسبب أدائه الاستثنائي في يورو 2020 إلى بروز اهتمام به من عديد الأندية الأوروبية.

الحديث عن أن وجهة اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا على الأرجح ستكون الدوري الإنجليزي، حيث يهتم به وست هام يونايتد وبيرنلي وغيرهما.

برشلونة يتعين عليه التخلص من الدولي الدنماركي في سبيل تخفيض الرواتب بعد بلوغ الحد الأقصى، وذلك حتى يتمكن النادي من تسجيل صفقاته الجديدة وتجديد عقد ليونيل ميسي.

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