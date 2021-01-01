برايثوايت: قدمت تضحيات للعب في برشلونة

لم أصدق ما حدث..

أكد مارتن برايثوايت، لاعب برشلونة، أنه قدم الكثير من التضحيات للوصول إلى النادي الكتالوني، كاشفًا عما مر به عند معرفته بسعي البرسا الحصول على خدماته العام الماضي.

برايثوايت كان هدافًا لفريق ليجانيس، وبعد تأكد ابتعاد عثمان ديمبيلي لنهاية الموسم للإصابة بات يحق لبرشلونة التعاقد مع لاعب آخر لخلافته في القائمة، واستقرت الإدارة حينها على الدولي الدنماركي.

دفع البرسا 18 مليون يورو لشراء صاحب الـ29 عامًا، الذي أثبت قدراته في كامب نو حتى وإن كان برشلونة لم يكن في أفضل أحواله بآخر عامين.

وفي حوار مع شبكة CNN، كشف برايثوايت عما دار، حيث قال "كنت أحضر ابني من التدريبات وكنت أقود السيارة إلى المنزل، تحدث إليّ وكيلي وأخبرني أن برشلونة مهتم بالتعاقد معي".

كما أضاف "كان ذلك مذهلًا جدًا، لكنني أعرف كرة القدم جيدًا، فعندما يتواجد اهتمام بك هذا لا يعني شيئًا، لا يزال هناك طريقًا لنقطعه قبل التوقيع على العقود".

وواصل "أنا لست رجلًا يحتفظ بالكثير من الأسرار، أنا كتاب مفتوح، زوجتي كانت تشعر بأن شيئًا ما يحدث لأنني كنت أخفي عنها الكثير من المكالمات الهاتفية".

وأتم الدنماركي متحدثًا عن لحظة انتهاء المفاوضات وتوقيعه لبرشلونة "لقد كانت لحظة عاطفية للغاية لي ولزوجتي، كنت أتحدث عن هذه الخطوة منذ زمن، لقد رأت كل التضحيات التي قدمتها للوصول إلى هناك".

الجدير بالذكر أن برايثوايت ارتدى قميص برشلونة على مدار العام الأخير في 49 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4 آخرين.