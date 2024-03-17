برايان سرقسطة .. كلمة السر في اختيار براهيم دياز منتخب المغرب!

دياز يستعد لارتداء قميص المغرب لأول مرة

تواجد براهيم دياز جناح نادي ريال مدريد في قائمة منتخب المغرب لأول مرة، من أجل المشاركة في وديتي أنجولا وموريتانيا، ولكن تبين أن برايان سرقسطة لاعب بايرن ميونخ وراء قرار اللاعب بالانضمام إلى أسود الأطلس.

دياز كان قد شارك مع منتخب إسبانيا مباراة واحدة فقط ضد ليتوانيا، التي حسمها المنتخب الإسباني برباعية دون رد، سجل فيها براهيم هدفًا.

وكشفت صحيفة "AS" الإسبانية عن أن استدعاء برايان سرقسطة إلى منتخب إسبانيا أثر بشدة على قرار براهيم ووالده سوفيل عبد القادر، خاصة وأن آخر انضمام له كان في أغسطس 2021.

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وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الإسباني كان يعرف أن منتخب المغرب يقترب من الاتفاق مع دياز، وعلى الرغم من ذلك لم يتم التحرك، لأنهم اعتبروا أن والد اللاعب كان يُريد الضغط عليهم، بالحصول على ضمان تواجده في يورو 2024، حيث تم رفض الأمر.

براهيم دياز كان يعلم أنه سيتم استدعائه لقائمة منتخب المغرب في مارس الجاري من قبل، ولكن مسؤولي الاتحاد الإسباني لم يتحركوا، لينضم إلى قائمة أسود الأطلس.